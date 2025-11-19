Я нашел ошибку
Полицейские Самарской области продолжают проводить профориентационные мероприятия со школьниками
В Самаре предложили ввести ответственность жителей за засоры канализации
Более 100 предприятий Самарской области получили статус малой технологической компании
Вячеслав Федорищев: готовы поддержать предприятия при введении изменений налогообложения
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником педагогов вузов Самарской области
В областной детской больнице завершается строительство операционного блока
Губернатор Самарской области поручил ускорить уход от СВГК к «Газпрому»
Библиотекарь Самарской областной детской библиотеки Мария Батаева стала библиотекарем года
В Самаре предложили ввести ответственность жителей за засоры канализации

19 ноября 2025 13:58
В Самаре предложили ввести ответственность жителей за засоры канализации

Главный управляющий директор «РКС-Самара» Владимир Бирюков принял участие в заседании Комиссии по вопросам экологии Общественного совета по вопросам прав и свобод человека при Уполномоченном по правам человека в Самарской области. Он подчеркнул: проблема засоров канализации в городе достигла критической отметки.

Каждый день в Самаре происходит 10–20 засоров. Ежегодно бригады «РКС-Самара» устраняют около 5 000 подобных инцидентов. Несмотря на постоянную очистку труб и колодцев, проблема сохраняется — основной причиной остаётся неправильное пользование системой водоотведения.

Участники заседания отметили низкую культуру обращения с канализацией. Многие по-прежнему считают, что любые предметы, смытые в унитаз, исчезают сами собой. На деле же они попадают на канализационные насосные станции, ломают оборудование, накапливаются в трубах и вызывают засоры и изливы стоков.

Сегодня жильцы, собственники нежилых помещений и управляющие компании юридически не несут ответственности за неправильную эксплуатацию канализации. На заседании предложено инициировать изменения законодательства, чтобы ответственность за засоры несли те, кто их создаёт.

Каждый должен знать – в унитаз и раковину нельзя смывать любые нерастворяющиеся продукты, предметы. Канализация – это система ВОДОотведения.

Что категорически нельзя смывать в канализацию:

- влажные салфетки и влажную туалетную бумагу

- ватные палочки и диски

- любой жир, масло

- любые изделия из нетканого материала

- средства контрацепции

- лекарства

- гранулы из кошачьих туалетов

Любые нерастворимые вещи, предметы, продукты, жир должны оказываться в мусорном ведре, а не в канализации!

