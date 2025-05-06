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В Самаре открыт новый офис обслуживания клиентов «ЭнергосбыТ Плюс»

6 мая 2025 16:14
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Данный офис пришёл на смену двум центрам обслуживания на улицах Демократической и Мирной в Самаре.

Самарский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» открыл новый офис обслуживания в областной столице по адресу: улица Стара-Загора, 130. Здесь клиенты компании из Промышленного и Кировского районов города смогут оперативно решать вопросы, связанные с начислениями, учётом тепловой энергии, урегулированием образовавшейся задолженности и многим другим.

Данный офис пришёл на смену двум центрам обслуживания на улицах Демократической и Мирной в Самаре. Географическое расположение подразделения выбрано с учётом просьб клиентов этих офисов. Новый офис «ЭнергосбыТ Плюс» расположен в шаговой доступности от остановок востребованных маршрутов общественного транспорта. Добраться до него можно автобусами №№ 6, 23, 37, 41, 51, 70 (остановка «Проспект Кирова»).

В новом помещении для посетителей создано комфортное и функциональное пространство: зал оборудован эргономичными местами ожидания и информационными стендами.

Часы работы офиса на улице Стара-Загора, 130:

- с 08:00 до 18:00 с понедельника по четверг;

- с 08:00 до 17:00 в пятницу;

- суббота и воскресенье — выходные дни.

«В новом офисе специалисты энергокомпании будут вести приём сразу в восьми окнах. Вместе с тем, мы продолжаем развивать дистанционные каналы, благодаря которым наши клиенты могут в круглосуточном режиме решать вопросы без необходимости посещения офисов обслуживания», — отметил директор Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Владимир Сураев.

Всего на территории региона работает 8 офисов «ЭнергосбыТ Плюс»: по одному в Новокуйбышевске и Сызрани, четыре в Самаре, два в Тольятти. Внутренняя планировка каждого центра обслуживания удобна для посетителей, все офисы оснащены современной техникой, адаптированы для визитов маломобильных граждан.

 

Фото предоставлено пресс-службой Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс»

Теги: Самара Т ПЛЮС

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