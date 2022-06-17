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В Самаре около дома с засорами поставили деревянный туалет

17 июня 2022 10:25
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В Самаре около дома поставили деревянный туалет

Около дома, где постоянно происходят засоры, появился туалет типа «сортир» для тех, кто не умеет пользоваться канализацией в доме. 

В подавляющем большинстве случаев засоры на уличных сетях водоотведения, а тем более – внутри дома, происходят из-за того, что жители нарушают правила пользования канализацией, а иногда и не знают о них. 

Если в раковину, унитаз или ванну смывать тряпки, мусор, остатки еды, то рано или поздно трубы перестанут пропускать стоки, у кого-то на первом этаже все это пойдет обратно в квартиру или из ближайших колодцев – на улицы города, и тогда придется вызывать специалистов для прочистки труб. Если в доме правила не нарушают, то система водоотведения работает долгие годы исправно, не принося беспокойства жителям. 

Среди домов-нарушителей и грязнуль есть «постоянные клиенты» цеха эксплуатации канализации «РКС-Самара». В некоторые дома приходится выезжать чаще, чем в другие. И всегда в процессе прочистки труб из них извлекают предметы, которых там быть не должно: тряпки, целлофановые пакеты, маски, влажные салфетки, косметические палочки и пр. 

В 2022 году в Самаре аварийные бригады выезжали на устранение засоров: 

пос. Мехзавод, квартал 4, дом 1 – 12 раз

ул. А.Матросова, 100 – 11 раз

ул. Авроры, 122 – 9 раз

пос. Мехзавод, квартал 4, дом 25 – 9 раз

ул. XXII партсъезда, 46 – 8 раз

ул. Коммунистическая, 14 – 7 раз

ул. М.Тореза, 21 – 7 раз

ул. Мяги, 15 – 7 раз

ул. Аэродромная, 16А – 6 раз

 

А ведь специалисты ресурсоснабжающего предприятия в это время могут заниматься более важными и нужными делами: профилактикой на сетях, перекладками, а не убирать мусор за теми, кто не умеет жить в цивилизованном мире. 

Терпение закончилось. По адресу: г. Самара, ул.Свободы, 154-156  бригады выезжали в 2021 году 12 раз, в 2022 – 5 раз. И для них – для тех, кто засоряет раковину, унитаз, ванну – работники «РКС-Самара» привезли во двор деревянный туалет типа «сортир». Кроме этого во дворе были размещены плакаты с напоминанием о правилах пользования канализацией, по громкой связи жителям дополнительно объясняли эти правила. Для наглядности из колодца была извлечена специальная ловушка, которая за два дня из одного подъезда собрала кучку салфеток, тряпок и большой целлофановый пакет.  

Акция вызвала большой интерес, но никто не вышел, привезенным туалетом воспользоваться не решился. Жители предпочли наблюдать из окон и комментировать с балконов. Сотрудники «РКС-Самара» очень надеются, что хотя бы теперь жильцы этих домов будут более ответственно подходить к элементарным правилам проживания в многоквартирных домах. 

Акцию сотрудники предприятия провели и ради самих жителей дома, которые постоянно страдают от засоров, и ради всех жителей Самары. Время, потраченное на бесконечные прочистки, можно и нужно тратить с большей пользой для всего города. 

Туалет поехал дальше, по адресам других домов-нарушителей.

 

Каждый самарец, который решит выбросить влажную салфетку или остатки еды в мусорное ведро, а не смоет в унитаз или в раковину, внесёт ценный вклад в работу системы водоотведения нашего большого города. 

Что ни в коем случае нельзя смывать в унитаз, ванну и раковину

1. Влажные салфетки и средства личной гигиены, любой нетканый материал. 

2. Жир, оставшийся от приготовления пищи. Его нужно убрать бумажной салфеткой и выкинуть в мусорное ведро.

3. Пищевые продукты и их отходы: очистки овощей, семечки и косточки ягод и фруктов, чайную заварку и т.д. 

4. Средства контрацепции.

5. Подгузники.

6. Тряпки (даже самые маленькие).

7. Бумагу.

8. Строительный и бытовой мусор.

9. Гранулы для кошачьих лотков.

10. Лекарства.

Теги: РКС-Самара

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