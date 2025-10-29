Я нашел ошибку
Главные новости:
До последних дней он оставался активным участником общественной жизни, являясь членом Общественного совета при министерстве, заместителем генерального директора и членом Совета ассоциации «Волгаавтотранс».
Ушел из жизни экс-руководитель департамента транспорта Самары Петр Григоров
Губернатор доложил министру о развитии сферы IT в Самарской области.
Вячеслав Федорищев встретился с главой Минцифры РФ Максутом Шадаевым
За месяц на новых автомобилях осуществляется около 2,5 тысяч выездов к пациентам.
Тольяттинской городской поликлинике №2 переданы 8 новых автомобилей Lada Granta
Специалисты «РКС-Самара» отремонтируют водопроводные линии холодного водоснабжения.
В Самаре ограничат движение транспорта по участкам Седьмой просеки и Канатного переулка
Важно сочетать продукты, богатые железом, с источниками этого витамина.
Врач-эндокринолог: витамин С помогает организму лучше усваивать железо
В ноябре добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» отметит 11 лет присутствия в Самарской области.
В Самаре состоится премьера спектакля, посвященного деятельности поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт»
В этом году на конкурс было подано больше 130 заявок.
В Самарском институте культуры прошел Всероссийский конкурс вокального искусства «Надежда»
РЖД отменили автоматическую покупку постельного белья в плацкарте
РЖД отменили автоматическую покупку постельного белья в плацкарте
Семи школьникам Самары вручили паспорта в рамках Всероссийской программы «Мы – граждане России!»
В Самаре пройдут "Большие гастроли" Юго-Осетинского театра
В музее Эльдара Рязанова в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств 2025» пройдет экскурсия «Было время»
В Самаре ограничат движение транспорта по участкам Седьмой просеки и Канатного переулка

29 октября 2025 20:14
186
Специалисты «РКС-Самара» отремонтируют водопроводные линии холодного водоснабжения.

В Промышленном и Советском районах Самары специалисты «РКС-Самара» отремонтируют водопроводные линии холодного водоснабжения: возле дома № 47 по Седьмой просеке – трубопровод диаметром 300 мм, а у дома № 3 по Канатному переулку – трубопровод диаметром 50 мм, после земляных работ восстановят благоустройство. В связи с этим временно ограничивается движение транспорта.

На период с 22:00 29 октября до 20:00 2 ноября Седьмую просеку на участке от улицы Солнечной до 2-го проезда Седьмой просеки полностью перекроют. Обращаем внимание пассажиров общественного транспорта на то, что маршрутки № 272 не будут доезжать до санатория «Волга». Разворот будет осуществляться в районе остановки «Улица Губанова», посадка и высадка – на остановке «Улица Губанова» по улице Солнечной.

Жителям домов, находящихся вблизи зоны проведения работ, рекомендуется запастись водой для бытовых нужд, поскольку возможны временные отключения холодного водоснабжения.

По Канатному переулку городской пассажирский транспорт не ходит. Здесь стартовали работы на инженерных коммуникациях, перекрытие внутриквартальной дороги на участке от улицы Советской Армии до улицы Гастелло продлится также до 20:00 2 ноября. 

 

Фото:   администрация Самары

Теги: РКС-Самара Самара

