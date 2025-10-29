В Самаре ограничат движение транспорта по участкам Седьмой просеки и Канатного переулка

186

В Промышленном и Советском районах Самары специалисты «РКС-Самара» отремонтируют водопроводные линии холодного водоснабжения: возле дома № 47 по Седьмой просеке – трубопровод диаметром 300 мм, а у дома № 3 по Канатному переулку – трубопровод диаметром 50 мм, после земляных работ восстановят благоустройство. В связи с этим временно ограничивается движение транспорта.



На период с 22:00 29 октября до 20:00 2 ноября Седьмую просеку на участке от улицы Солнечной до 2-го проезда Седьмой просеки полностью перекроют. Обращаем внимание пассажиров общественного транспорта на то, что маршрутки № 272 не будут доезжать до санатория «Волга». Разворот будет осуществляться в районе остановки «Улица Губанова», посадка и высадка – на остановке «Улица Губанова» по улице Солнечной.



Жителям домов, находящихся вблизи зоны проведения работ, рекомендуется запастись водой для бытовых нужд, поскольку возможны временные отключения холодного водоснабжения.



По Канатному переулку городской пассажирский транспорт не ходит. Здесь стартовали работы на инженерных коммуникациях, перекрытие внутриквартальной дороги на участке от улицы Советской Армии до улицы Гастелло продлится также до 20:00 2 ноября.

Фото: администрация Самары