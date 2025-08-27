Я нашел ошибку
Главные новости:
Ключевой темой встречи стала демонстрация возможностей беспилотных летательных аппаратов в современной боевой обстановке.
Бойцы ОМОНа познакомили самарских школьников с работой дронов и современной экипировкой
«Условно, за пять лет — 5 тыс. руб., 10 лет — 10 тыс.»
В Госдуме предложили поощрять семьи за долгий брак
Все ребята, показавшие наивысший результат на ЕГЭ в этом году, получат единовременные выплаты - 25 тысяч рублей за каждый стобалльный результат.
Успехи школьников региона отмечены на совещании Владимира Путина с членами Правительства
Он объединит 10 фитнес-клубов города, инструкторы которых проведут мастер-классы и открытые уроки. 
30 августа на Первомайском спуске самарской набережной состоится фестиваль фитнеса
Впервые в регионе конкурс патриотической песни организуется специально для родителей обучающихся дошкольных учреждений и общеобразовательных школ.
В Самаре состоится финал регионального конкурса родительских хоров, посвященного  80-летию Победы
Конференция водоканалов России в Самаре: день второй.
В Самаре обсудили перспективы развития водоснабжения и водоотведения страны
Большую известность недавно получил её роман «Пойма. Курск в преддверии нашествия», который рассказывает о судьбах людей курского приграничья перед началом вторжения ВСУ.
В СОУНБ в режиме телемоста состоится встреча с писательницей Екатериной Блынской
В ходе которого сотрудники нанесли подростку удары ногами и руками по голове и туловищу, в результате чего ему понадобилась медицинская помощь.
В Самаре организована доследственная проверка по факту конфликта между охранниками и подростком в ТЦ
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.53
-0.15
EUR 93.37
-1.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Бойцы ОМОНа познакомили самарских школьников с работой дронов и современной экипировкой
Кураторская экскурсия по выставке «Здесь осталось детство» пройдет в Самаре
1 сентября самарцев приглашают на Экологический день знаний в зоопарк
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В Самаре обсудили перспективы развития водоснабжения и водоотведения страны

27 августа 2025 16:45
185
Конференция водоканалов России в Самаре: день второй.

В Самаре продолжает работу XVII Конференция водоканалов России – крупнейшая дискуссионная площадка, где обсуждаются ключевые вопросы развития водоснабжения и водоотведения.

27 августа состоялось пленарное заседание, посвящённое мерам поддержки отрасли и перспективным направлениям развития законодательства. В фокусе – недофинансирование, кадровый дефицит, тарифное регулирование и требования к очистке сточных вод. От решения этих проблем зависит не только благополучие предприятий водопроводно-канализационного хозяйства, но и комфорт, здоровье, качество жизни россиян.

 «Из года в год мы решаем проблемы, которые насущны для водоканалов. Вот, например, реформирование природоохранного законодательства, которое самое жёсткое и самое недостижимое в мире. Поэтому нам нужно сделать так, чтобы оно стало органичным и достижимым», - отметила исполнительный директор Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения Елена Довлатова.

Особое внимание участники уделили взаимодействию бизнеса и власти. Глава Самары Иван Носков подчеркнул: «Темы, которые здесь поднимаются, особенно важны для больших городов, городов с историей. Сейчас мы в Самаре плотно работаем с компанией РКС, координируем работу по благоустройству города с производственной программой предприятия по замене и ремонту сетей. Это является важной частью сотрудничества предприятия и муниципалитета».

Успешным опытом самарцев с коллегами поделился главный управляющий директор «РКС-Самара» Владимир Бирюков. Он рассказал о реализации инвестпрограммы в рамках концессионного соглашения между ресурсоснабжающим предприятием, Правительством Самарской области и Администрацией г.о. Самара. В числе ключевых проектов – строительство новых водоводов диаметром 600 и 1000 мм, реконструкция городских очистных канализационных сооружений. Особое внимание было уделено темам правильной утилизации жидких бытовых отходов, повышению коммунальной культуры и кадрового интереса к отрасли – эти темы актуальны для каждого предприятия в стране.

 «Очень важно, когда все водоканалы собираются в одном месте и обсуждают проблемы. И решать их эффективнее и проще именно в комплексе. А решение каждой проблемы водоканала – это, в конечном итоге, польза тем, для кого мы работаем – для жителей», - отметил Владимир Бирюков.

Конференция продолжает работу. Диалог власти, регуляторов и экспертов позволяет вырабатывать конкретные шаги, необходимые для модернизации водопроводно-канализационного хозяйства и повышения качества жизни россиян.

 

фото предоставлено пресс-службой "РКС-Самара"

Теги: РКС-Самара Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре стартовала XVII Конференция водоканалов России. Первый день отраслевого форума прошёл под знаком «РКС-Самара».
26 августа 2025, 17:19
Обновлённые очистные сооружения «РКС-Самара» высоко оценили на федеральном уровне
В Самаре стартовала XVII Конференция водоканалов России. Первый день отраслевого форума прошёл под знаком «РКС-Самара». ЖКХ
551
Владислав Николаевич Плятнер посвятил водопроводу и канализации всю свою профессиональную жизнь.
25 августа 2025, 10:20
Легенде самарского водоканала - Владиславу Плятнеру исполнилось 94 года
Владислав Николаевич Плятнер посвятил водопроводу и канализации всю свою профессиональную жизнь. ЖКХ
424
Работы с ограничением водоснабжения начнутся уже в эти выходные!
22 августа 2025, 15:03
«РКС-Самара»: о ремонтно-профилактических работах на предстоящую неделю
Работы с ограничением водоснабжения начнутся уже в эти выходные! ЖКХ
855

В центре внимания
Сегодня будут курсировать бесплатные шаттлы до
27 августа 2025  11:42
Сегодня будут курсировать бесплатные шаттлы до "Солидарность Самара Арены"
218
Уникальный автопробег «Москва – Самара» финиширует в Самарской области
27 августа 2025  10:39
Уникальный автопробег «Москва – Самара» финиширует в Самарской области
227
Более 263 тысяч квадратных метров газонов Самары приведены в надлежащий вид
26 августа 2025  13:24
Более 263 тысяч квадратных метров газонов Самары приведены в надлежащий вид
350
28 августа 2025 года Уполномоченный по правам человека в Самарской области проведет целевой приём граждан
26 августа 2025  12:29
28 августа Уполномоченный по правам человека в Самарской области проведет целевой приём граждан
484
Самара и Казань заключили соглашение о сотрудничестве в сфере туризма
26 августа 2025  11:01
Самара и Казань заключили соглашение о сотрудничестве в сфере туризма
308
Весь список