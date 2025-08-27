В Самаре обсудили перспективы развития водоснабжения и водоотведения страны

185

В Самаре продолжает работу XVII Конференция водоканалов России – крупнейшая дискуссионная площадка, где обсуждаются ключевые вопросы развития водоснабжения и водоотведения.

27 августа состоялось пленарное заседание, посвящённое мерам поддержки отрасли и перспективным направлениям развития законодательства. В фокусе – недофинансирование, кадровый дефицит, тарифное регулирование и требования к очистке сточных вод. От решения этих проблем зависит не только благополучие предприятий водопроводно-канализационного хозяйства, но и комфорт, здоровье, качество жизни россиян.

«Из года в год мы решаем проблемы, которые насущны для водоканалов. Вот, например, реформирование природоохранного законодательства, которое самое жёсткое и самое недостижимое в мире. Поэтому нам нужно сделать так, чтобы оно стало органичным и достижимым», - отметила исполнительный директор Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения Елена Довлатова.

Особое внимание участники уделили взаимодействию бизнеса и власти. Глава Самары Иван Носков подчеркнул: «Темы, которые здесь поднимаются, особенно важны для больших городов, городов с историей. Сейчас мы в Самаре плотно работаем с компанией РКС, координируем работу по благоустройству города с производственной программой предприятия по замене и ремонту сетей. Это является важной частью сотрудничества предприятия и муниципалитета».

Успешным опытом самарцев с коллегами поделился главный управляющий директор «РКС-Самара» Владимир Бирюков. Он рассказал о реализации инвестпрограммы в рамках концессионного соглашения между ресурсоснабжающим предприятием, Правительством Самарской области и Администрацией г.о. Самара. В числе ключевых проектов – строительство новых водоводов диаметром 600 и 1000 мм, реконструкция городских очистных канализационных сооружений. Особое внимание было уделено темам правильной утилизации жидких бытовых отходов, повышению коммунальной культуры и кадрового интереса к отрасли – эти темы актуальны для каждого предприятия в стране.

«Очень важно, когда все водоканалы собираются в одном месте и обсуждают проблемы. И решать их эффективнее и проще именно в комплексе. А решение каждой проблемы водоканала – это, в конечном итоге, польза тем, для кого мы работаем – для жителей», - отметил Владимир Бирюков.

Конференция продолжает работу. Диалог власти, регуляторов и экспертов позволяет вырабатывать конкретные шаги, необходимые для модернизации водопроводно-канализационного хозяйства и повышения качества жизни россиян.

фото предоставлено пресс-службой "РКС-Самара"