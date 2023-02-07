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В Самаре начался период передачи показаний за холодную воду и канализацию

7 февраля 2023 12:47
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В Самаре начался период передачи показаний за холодную воду и канализацию

С 7 по 23 число каждого месяца в «РКС-Самара» принимаются показания приборов учёта водоснабжения. Теперь это сделать ещё проще: в работу запустили чат-бот в мессенджере Телеграм. Найти легко: нужно в строке поиска набрать «Елена СКС» и следовать инструкциям.

С помощью чат-бота можно будет передать показания счётчиков (перед этим нужно будет один раз привязать свои лицевые счета), проверить дату поверки индивидуальных приборов учёта, отследить историю показаний и платежей, оставить обращение по теме начислений. Всё это со своего смартфона, круглосуточно, без очередей, звонков, не выходя из дома.

Напоминаем все способы передачи показаний счётчиков:

- через сайт samcomsys.ru без регистрации с 7 по 23 число каждого месяца;

- при оплате через приложение  ПАО «Сбербанк» и АО «Почта Банк» с 7 по 20 число каждого месяца;

- в отделениях при оплате через оператора ПАО «Сбербанка» и АО «Почта Банка» - с 7 по 20 число каждого месяца;

- по телефону 207-25-40 (через голосового робота – без очереди) с 7 по 23 число каждого месяца.

- через чат-бот Елена СКС в мессенджере Телеграм: https://t.me/rks_samara_bot

 

Теги: РКС-Самара

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