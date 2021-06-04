В Самаре на сегодняшний день более 60 детских игровых площадок расположены в опасной зоне

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В настоящее время в Самаре более 300 строений расположены в охранной зоне сетей холодного водоснабжения. Более 60 из них – детские площадки.

За последние три года количество детских площадок на сетях сократилось, но крайне незначительно. Это значит, сотни детей каждый день подвергаются опасности, рискуют своим здоровьем и даже жизнью. Именно поэтому ресурсоснабжающая компания занимает принципиальную позицию: на сетях детским площадкам не место. В случае демонтажа площадок для аварийно-восстановительных работ, площадки не восстанавливаются.

Еженедельно аварийно-восстановительные бригады «РКС-Самара» сталкиваются с ситуациями, когда утечка на сетях возникает под гаражом, забором, игровой или спортивной площадкой. Порой уходит несколько суток на то, чтобы разыскать хозяина, демонтировать объект, начать работы. Всё это время жители близлежащих домов находятся без воды!

Ресурсоснабжающая организация в очередной раз предупреждает: размещение детских, игровых, спортивных площадок, ограждений, торговых павильонов и других объектов в охранной зоне инженерных коммуникаций – не только незаконно, но и опасно для жизни!