В Самаре модернизируют коллектор на Безымянке

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Специалисты «РКС-Самара» укладывают новую трубу «Спиролайн» на участке Главного Безымянского коллектора.

В марте 2022 года специалисты цеха эксплуатации канализации «РКС-Самара» меняют участок Главного Безымянского коллектора на пр. Юных Пионеров. По этим трубам идут стоки из Красноглинского и Кировского районов на Городские очистные канализационные сооружения на 116 км.

Старая железобетонная труба, которая была уложена в 1972 году, из-за газовой коррозии разрушилась. После проведения диагностики было принято решение менять 126 метров коммуникаций – от камеры до камеры. В настоящий момент трубы российского производства «Спиролайн» с внутренним диаметром 1240 мм и наружным диаметром 1390 мм привезли в Самару и уже начали укладывать.

Напоминаем, что работы по замене участка коллектора продлятся несколько недель. В настоящее время закрыто движение транспорта по пр. Юных Пионеров от ул. Металлистов до Ташкентского пер. в сторону парка.