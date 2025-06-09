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В Самаре и Тольятти энергетики планируют очередной этап подготовки теплосетей к зиме

9 июня 2025 12:09
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В Самаре и Тольятти энергетики планируют очередной этап подготовки теплосетей к зиме

Сотрудники «Т Плюс» выполнят плановый ремонт тепловых сетей в Тольятти и Самаре. Данные работы проводятся в рамках подготовки городов к предстоящей зиме и направлены на повышение надёжности теплоснабжения потребителей.

 

Так, с 16 по 22 июня теплоэнергетики отремонтируют теплосети от ТЭЦ ВАЗа, в связи с чем будет временно приостановлено горячее водоснабжение жилых домов и предприятий Автозаводского района в кварталах № 3б, 7 (частично), 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, Детский городок.

С 18 июня по 1 июля плановый ремонт ожидают тепловые сети от Самарской ГРЭС, в результате чего будет отсутствовать горячая вода у потребителей в границах следующих улиц: Буянова, Полевая, пр-т Ленина, Осипенко, Волжский пр-т, М. Горького, Кутякова, Куйбышева, Комсомольская, Молодогвардейская, Пионерская, Самарская, Венцека, Красноармейская, Ленинская, Рабочая, Арцыбушевская, Ульяновская.

В ходе планового ремонта энергетики проверят надёжность тепловых сетей повышенным давлением холодной воды. Гидравлические испытания являются обязательным этапом подготовки городского теплосетевого хозяйства к очередному отопительному сезону.

Энергетики «Т Плюс» призывают горожан в период ремонта и опрессовки коммуникаций соблюдать правила безопасности вблизи энергетических объектов:

- не оставлять автотранспорт на тепловых трассах, тепловых камерах, люках колодцев, вблизи наружных трубопроводов;

- ограничить пребывание граждан вблизи наружных теплосетей и тепловых камер;

- разъяснить детям опасность игр вблизи объектов теплосетевого хозяйства.

После устранения выявленных повреждений теплотехники вместе с обслуживающими организациями восстановят горячее водоснабжение.

Обо всех обнаруженных дефектах или отсутствии крышек люков на теплокамерах необходимо сообщать в «Тепловую справочную службу» (ТСС) на портале tss.tplusgroup.ru.

 

Теги: Т ПЛЮС

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