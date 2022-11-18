В Самаре должники за воду могут лишиться муниципального жилья

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Потребители, проживающие в муниципальном жилье Красноглинского района и задолжавшие ресурсоснабжающей компании за услуги водоснабжения и водоотведения, получили предупреждения от Департамента управления имуществом г.о.Самара о необходимости оплатить все квитанции. В ином случае департамент имеет право расторгнуть договор жилого найма с гражданином, не выполняющим свои обязанности, установленные законом. И это не пустая угроза. Выселение из муниципального жилья – реальная, и весьма неприятная перспектива для должника.

Всего по Красноглинскому району было разослано 358 таких предупреждений. Жильцы накопили долгов от 4 до 150! тысяч рублей. Общая сумма их долга – более 11 миллионов рублей.

Подключение городских властей к борьбе с должниками – наглядный пример того, что проблема долгов в ЖКХ требует немедленного решения. В «РКС-Самара» благодарят Департамент управления имуществом за поддержку нужной и важной работы.

В ближайшие месяцы подобные уведомления-предупреждения получат должники во всех районах города.