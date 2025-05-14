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В Самаре будет временно ограничено движение транспорта по улице Г.Димитрова

14 мая 2025 17:53
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В связи с реконструкцией тепловых сетей.

В связи с реконструкцией тепловых сетей «Т Плюс» с 6:00 утра 18 мая по 23:59 ночи 27 мая будет введено временное ограничение движения транспорта по ул. Г.Димитрова. Работы проводятся в рамках подготовки областной столицы к очередному отопительному сезону.

В частности, будет ограничено автодвижение в обе стороны по ул. Димитрова, от пересечения с Московским шоссе в сторону ул. Стара-Загора.

Самарский филиал «Т Плюс» обращает внимание автомобилистов на необходимость заблаговременно планировать свои поездки и выбирать безопасный маршрут движения. Также теплоэнергетики призывают жителей города с пониманием отнестись к комплексу работ, направленных на обеспечение надёжного прохождения отопительного сезона 2025-2026 года.

 

Фото:   Самарский филиал «Т Плюс»

Теги: Самара Т ПЛЮС

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