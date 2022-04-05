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В Самаре более 200 детских и спортивных площадок находятся над сетями водоснабжения и водоотведения

5 апреля 2022 13:59
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В Самаре более 200 детских и спортивных площадок находятся над сетями водоснабжения и водоотведения

В Самаре более 200 детских, игровых, спортивных площадок расположено в опасной близости к подземным коммуникациям. Это не только препятствует обслуживанию и ремонту сетей, но и создаёт реальную угрозу здоровью и жизни горожан. 

«РКС-Самара» направили адреса таких объектов во все районные администрации города. В настоящее время проходят совместные обследования, чтобы определить объём работ. Возможно, потребуется переносить всю площадку, а возможно, только один из её элементов. 

Долгое время районные власти не принимали всерьёз требования ресурсоснабжающего предприятия о переносе площадок. В конце 2021 года Арбитражный суд Поволжского округа разрешил спор «РКС-Самара» и администрации Октябрьского внутригородского района города Самары о детской площадке, расположенной на сетях водоснабжения и водоотведения. Суд встал на сторону ресурсоснабжающего предприятия и постановил перенести площадку, находящуюся по адресу: г. Самара, ул. К.Маркса, 237, за пределы санитарно-охранной зоны инженерных коммуникаций. 

Таким образом, нормами действующего законодательства установлен запрет на размещение детских игровых площадок над сетями водоснабжения и водоотведения. Сейчас взаимодействие «РКС-Самара» и районных администраций перешло в конструктивное русло. 




 

Теги: РКС-Самара

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