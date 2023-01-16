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В России предложили ввести единую платежку за коммунальные услуги

16 января 2023 09:31
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В России предложили ввести единую платежку за коммунальные услуги

Минстрой предложил ввести в России единый платежный документ за жилищно-коммунальные услуги, в котором будут отображаться показания квартирных и общедомовых счетчиков. Об этом сообщают «Известия».

Соответствующая инициатива обсуждает совместно с Минфицры и другими ведомствами. В министерстве указали, что для реализации инициативы предполагается переход на электронную форму квитанций в Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).

В настоящее время единая форма отсутствует, например, указывается общая сумма на общедомовые нужды без конкретных разъяснений, за что платит гражданин, пояснил эксперт «Народного фронта» Павел Склянчук.

Он добавил, что единая информационная система исключит злоупотребления и позволит на государственном уровне контролировать оборот средств в сфере ЖКХ.

Глава комиссии по ЖКХ общественного совета при Минстрое Ирина Булгакова отметила, что единая квитанция увеличит собираемость платы за коммунальные услуги, поскольку когда платежек несколько, некоторые из них можно случайно потерять.

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский полагает, что единый платежный документ повысит прозрачность отрасли. Он указал, что потребителю должен предоставляться полный отчет, на что тратятся его средства.

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