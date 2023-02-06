В "РКС-Самара" выбрали победителей новогодней поощрительной акции

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«РКС-Самара» определили победителей традиционной акции «В Новый год – без старых долгов» среди исполнителей коммунальных услуг.

Первый этап провели среди УК, ТСЖ, ЖСК и ЖК, которые к началу нового года не имели долгов за холодную воду и канализацию и внесли аванс за декабрь. Для них приготовили 40 призов: сертификаты в магазин товаров для дома и полезные приспособления в быту и на работе.

Список победителей:

Сертификат в гипермаркет номиналом 2000 рублей

12882 ТСЖ «Сандра»

1329 ТСЖ «Союз-1»

11430 ТСЖ «Промышленный №31»

1518 ЖСК N 282

10976 ТСЖ «Советский №98»

Сертификат в гипермаркет номиналом 3000 рублей

18264 ООО «Управком Самара»

1327 Товарищество с/ж «Красноармейская, 12»

1574 ЖСК № 243 Кировского района

1524 ЖСК №33 Промышленного р-на

1218 ТСЖ «Березка»

249 ТСЖ «Гагаринское»

1455 ТСЖ «Алексея Толстого - 122»

1062 ЖСК N 268

10986 ТСЖ «Советский №116»

19378 ООО «Коммунресурс»

Сертификат в гипермаркет номиналом 5000 рублей

1237 ТСЖ «Радужный - 5»

16072 ООО «ЖЭУ-66»

1324 ТСЖ «Лесная, 10»

169 ТСЖ «На Шверника»

1174 НО «ЖК №163»

20776 ТСЖ «Ракета»

12943 ТСН «Волжские Зори»

Сертификат в гипермаркет номиналом 10000 рублей

1466 ТСЖ «Алексея Толстого - 74»

1025 ЖСК N 130

Сертификат в гипермаркет номиналом 15000 рублей

12264 ТСЖ «Осипенко 41»

Электрический чайник

1167 ЖСК N 47

1525 ТСЖ N 166

1470 ТСЖ «Союз»

1636 ЖСК-23

13619 ЖСК № 189

Аккумуляторная отвёртка

1399 ТСЖ «Радужный-4»

11212 ТСЖ « Содружество - 2»

14269 ТСЖ «Уют-2»

11702 ТСН «22 Партсъезда 44»

7180 ТСЖ «Алабинское»

Налобный фонарик

1785 ТСЖ «Маяк 20»

10688 ТСЖ «Советский-100»

20658 ТСЖ по адресу г. Самара ул. Бр. Коростелевых, 44/46

9498 ТСЖ «Премьер 137»

21747 ООО «УК Боярский двор»

Получить призы можно в период с 15 по 28 февраля на ул. Луначарского, 56 в 113 кабинете. По всем вопросам можно обращаться по телефону 207-24-09.

Также были определены победители акции в номинации «PRO Будущее». Это компании - надёжные партнёры, которые не имеют долгов за холодную воду и водоотведение, подключены к электронному документообороту, регулярно и в полном объёме передают данные по приборам учёта. С ними приятно сотрудничать и строить долгосрочные отношения. Для них приготовили 15 подарков: по пять в трёх номинациях.

«Бюджетозависимые организации»

1. 2522 Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Самарской области Центр профессионального образования

2. 5956 МБДОУ «Детский сад № 225» г.о.Самара

3. 21105 МБОУ Школа № 68 г.о. Самара

4. 1907 МБОУ Школа № 63 г.о. Самара

5. 2921 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования городского округа Самара «Детская художественная школа №2»

«Прочие юридические лица»

1. 13265 Индивидуальный предприниматель Брызгалова Елена Владимировна

2. 20023 Шевченко Евгения Александровна

3. 8763 ООО «Метида»

4. 15223 Троеглазов Петр Тарасович

5. 10553 Общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Железнодорожного района городского округа Самара

«Исполнители коммунальных услуг»

1. 1329 ТСЖ «Союз-1»

2. 10739 ТСЖ № 205

3. 1092 ЖСК N 267 Кировского района

4. 1087 ЖСК-219

5. 10753 ТСЖ № 274

Победители акции в номинации «PRO Будущее» получат свои подарки на торжественной церемонии награждения: 9 февраля 2023 года на ул. Луначарского, 56 в 15.00. С всеми, кто выиграл приз, свяжутся по телефонам, указанным при регистрации.

«РКС-Самара» благодарит всех абонентов, которые не только вовремя и в полном объёме оплачивают услуги водоснабжения и водоотведения, но и участвуют в поощрительных акциях!