В «РКС-Самара» состоялся Совет безопасности

125

Совет безопасности для «РКС-Самара» – мероприятие привычное. И, казалось, что пройдет оно в привычном режиме: расскажут о том, что получилось за минувший год, что – нет, наметят планы на будущее, наградят лучших. Но в этот раз заседание было очень громким и эмоциональным, т.к. темы, которые были выбраны для обсуждения, в той или иной степени могут коснуться каждого из сотрудников и каждого из жителей.

Начали серьезный разговор с обсуждения вопросов обслуживания пожарных гидрантов. Уже не первый год компания ведет работу с крупными абонентами, передаёт им на обслуживание колодцы пожарных гидрантов для чистки снега, уборки мусора, обеспечения беспрепятственного подхода. В обязанность ресурсоснабжающей организации входит осмотр пожарных гидрантов два раза в год. Но этого недостаточно. Существенную помощь здесь могут оказать руководители организаций и учреждений. Самые сознательные владельцы торговых центров, руководители школ, детских садов и других учреждений понимают, что эта несложная работа в самый непредвиденный, критический момент может спасти жизнь и здоровье многих людей. Для объяснения ситуации остальным необходимо проводить массовую работу с жителями, администрациями, руководителями департаментов.

Другой вопрос, вызвавший бурное обсуждение – выполнение рабочими требований охраны труда. Несмотря на обилие обучений, инструктажей, проверок ни один руководитель не может с полной уверенностью сказать, что его подчиненные всегда исполняют установленные правила. Произошедший в прошлом году несчастный случай заставляет подходить к проблеме еще более ответственно. «Надо создать такие условия, чтобы рабочий не мог нарушить правила, – говорит главный управляющий директор «РКС-Самара» Владимир Бирюков. - Используйте любые методы, психологию. Надо – показывайте каждый день страшные фотографии со смертельными случаями. Надо – пишите письма семьям, что их муж, отец, сын нарушает правила и однажды может просто не вернуться с работы. Я требую, чтобы рабочие не только знали требования охраны труда и умели их соблюдать, но и имели желание и устойчивое убеждение не нарушать. Безопасность должна стать нормой».

Закончилось мероприятие на приятной ноте, ценными подарками были отмечены коллективы, руководители и сотрудники – победители конкурса «Самый безопасный объект «РКС-Самара» – 2021».