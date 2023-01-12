В «РКС-Самара» подводят итоги новогодней акции

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В традиционной новогодней акции «В Новый год - без старых долгов!» поучаствовали больше 5500 абонентов «РКС-Самара». С 1 по 28 декабря жители, оплатившие услуги водоснабжения и водоотведения за весь год, в знак благодарности могли получить подарки от предприятия.

Большинство участников предпочли сладкий приз - сотрудники сбытового подразделения выдали 5208 тортов. Еще около 400 самарцев выбрали в качестве бонуса скидку в 100 рублей на оплату квитанций в феврале. С каждым годом участников акции становится больше, а значит – больше добросовестных абонентов.

«РКС-Самара» благодарит всех жителей Самары, которые вовремя и в полном объёме оплачивают услуги холодного водоснабжения и водоотведения. Поощрительные акции продолжатся и в 2023 году, добросовестных клиентов ждут приятные сюрпризы.