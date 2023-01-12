Я нашел ошибку
Главные новости:
Как отличить грипп от коронавируса
Как отличить грипп от коронавируса
Самарский фехтовальщик выиграл Всероссийские соревнования по рапире среди мужчин
Самарский фехтовальщик выиграл Всероссийские соревнования по рапире среди мужчин
билайн бизнес и Техномер будут развивать проекты по «умным» газовым счетчикам
билайн бизнес и Техномер будут развивать проекты по «умным» газовым счетчикам
В Волжском районе двое пострадали в ДТП
В Волжском районе двое пострадали в ДТП
Сотрудники Самарской Госавтоинспекции всегда готовы оказать помощь участникам дорожного движения
Сотрудники Самарской Госавтоинспекции всегда готовы оказать помощь участникам дорожного движения
Депутаты «Единой России» поздравили фронтовиков Самарской области с новогодними праздниками
Депутаты «Единой России» поздравили фронтовиков Самарской области с новогодними праздниками
Химики Самарского политеха разработали метод синтеза нового вещества
Химики Самарского политеха разработали метод синтеза нового вещества
Пресечена противоправная деятельность бывшего начальника ОУР ОП №9 УМВД России по г. Самаре
Пресечена противоправная деятельность бывшего начальника ОУР ОП №9 УМВД России по г. Самаре
Наверх
Самара  -21 °C, Тольятти  -19 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 69.02
-0.59
EUR 74.14
-0.4
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Зимний Грушинский фестиваль состоится в Самаре
В зале Союза художников России откроется выставка "Голоса старой Самары"
Вечер камерной и органной музыки “Метаморфозы русской и европейской музыки" приглашает самарцев
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В «РКС-Самара» подводят итоги новогодней акции

12 января 2023 12:48
103
В «РКС-Самара» подводят итоги новогодней акции

В традиционной новогодней акции «В Новый год - без старых долгов!» поучаствовали больше 5500 абонентов «РКС-Самара». С 1 по 28 декабря жители, оплатившие услуги водоснабжения и водоотведения за весь год, в знак благодарности могли получить подарки от предприятия.

Большинство участников предпочли сладкий приз - сотрудники сбытового подразделения выдали 5208 тортов. Еще около 400 самарцев выбрали в качестве бонуса скидку в 100 рублей на оплату квитанций в феврале. С каждым годом участников акции становится больше, а значит – больше добросовестных абонентов. 

«РКС-Самара» благодарит всех жителей Самары, которые вовремя и в полном объёме оплачивают услуги холодного водоснабжения и водоотведения. Поощрительные акции продолжатся и в 2023 году, добросовестных клиентов ждут приятные сюрпризы.

Теги: РКС-Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре первые в этом году квитанции на оплату услуг водоснабжения и водоотведения поступят в первых числах февраля
11 января 2023, 13:35
В Самаре первые в этом году квитанции на оплату услуг водоснабжения и водоотведения поступят в первых числах февраля
Абоненты, которые по каким-то причинам не получили авансовые квитанции за декабрь, могут оплачивать полученные услуги по ноябрьским квитанциям. ЖКХ
581
Специалисты "РКС-Самара" ремонтируют водовод в Постниковом овраге: работы велись всю ночь
10 января 2023, 10:22
Специалисты "РКС-Самара" ремонтируют водовод в Постниковом овраге: работы велись всю ночь
В ближайшее время там заменят участок водовода длиной примерно 3 метра. ЖКХ
410
В праздничные дни бригады «РКС-Самара» работали по специальному графику
09 января 2023, 12:01
В праздничные дни бригады «РКС-Самара» работали по специальному графику
В новогодние праздники городская система водоснабжения и водоотведения работала без крупных сбоев. ЖКХ
524

В центре внимания
Территория неравнодушных людей: Самарская область вошла в число лидеров конкурса Фонда президентских грантов по итогам 5 лет
12 января 2023  12:14
Самарская область вошла в число лидеров конкурса Фонда президентских грантов по итогам 5 лет
117
Изменился номер «горячей линии» по вопросам противодействия коррупции в Самаре
12 января 2023  11:35
Изменился номер «горячей линии» по вопросам противодействия коррупции в Самаре
136
Губернатор Самарской области организовал телемост для военнослужащих и их семей
12 января 2023  09:52
Губернатор Самарской области организовал телемост для военнослужащих и их семей
408
Жильцам дома №25А по улице Некрасовской в Самаре окажут необходимую помощь
11 января 2023  13:44
Жильцам дома №25А по улице Некрасовской в Самаре окажут необходимую помощь после пожара
467
Звание «Почетный гражданин Самарской области» присваивается Леониду Михельсону
11 января 2023  10:40
Звание «Почетный гражданин Самарской области» присвоено Леониду Михельсону
338
Весь список