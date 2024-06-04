В «РКС-Самара» по серьёзному поводу собрали нарушителей техники безопасности

Я нашел ошибку
Главные новости:
Не укрывайтесь и не паркуйте автотранспорт под деревьями и шаткими конструкциями.
В ближайший час в Самарской области ожидается гроза, ливень, сильный ветер, крупный град
В самарский филиал фонда могут обращаться ветераны СВО, а также члены их семей.
За год работы самарский филиал фонда «Защитники Отечества» принял более 16 тысяч обращений
Спортсмены обеих команд показали красивую игру.
«Крылья Советов» сыграли товарищеский матч с РКЦ «Прогресс»
Он подчеркнул: сегодня перед всеми органами власти, в том числе перед законодательной, стоят очень серьезные цели и задачи.
Вячеслав Федорищев, открывая заседание Ассоциации законодательных органов государственной власти, отметил, что такие мероприятия должны стать для региона традицией
Жителей и гостей областной столицы приглашают принять участие в большой культурно-просветительской программе.
Самарские учреждения культуры представят насыщенную программу в честь 225-летия со дня рождения классика
Кариес - процесс разрушения твердых тканей зуба.
Главный стоматолог Самарской области напомнил о профилактике и последствиях кариеса
Помощь в новых условиях смогут получать почти 650 местных жителей.
В селе Владимировка Хворостянского района обновляются подразделения больницы
В нем участвовали спортсмены из Москвы, Московской, Тверской, Саратовской и Самарской областей.
На Кубке России по вертолетному спорту представители нашего региона завоевали три медали
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +26 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 89.38
-0.81
EUR 96.87
-0.92
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарская областная научная библиотека приглашает на круглый стол к юбилею А.С. Пушкина
Музей Эльдара Рязанова в Самаре запускает интерактивную программу для детей
9 мая пройдет пешеходная экскурсия «Самарские страницы Эльдара Рязанова»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июнь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В «РКС-Самара» по серьёзному поводу собрали нарушителей техники безопасности

4 июня 2024 13:00
127
В «РКС-Самара» по серьёзному поводу собрали нарушителей техники безопасности

Слёт – мероприятие, которое проводят, как правило, передовики производства чтобы обменяться опытом работы и достижениями высоких результатов. В «РКС-Самара» придумали проводить слёт нарушителей правил охраны труда и промышленной безопасности, чтобы понять, почему, несмотря на многочисленные напоминания и обучения, ещё находятся желающие нарушать, и как на них можно повлиять.

Встреча прошла на учебно-тренировочном полигоне «РКС-Самара». Сначала специалисты службы охраны труда напомнили правила безопасности при работе с электричеством и грузами на высоте. А потом показали, что бывает, если использовать просроченную каску, когда завод-изготовитель не гарантирует безопасность работающего.

Вторая часть мероприятия – малоприятная лотерея, когда жребий определял рабочих, которые рассказывали всем присутствующим о том, что их подвигло нарушить требования безопасности: работать без каски, курить в необорудованном месте, не использовать страховку при работе на высоте… Никто в добровольном порядке не хотел оказаться в центре внимания по таким поводам. Организаторы надеются, что такой дополнительный способ воздействия поможет достучаться до самых злостных нарушителей.

Теги: РКС-Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Депутаты ГубДумы посетили очистные сооружения "РКС-Самара"
03 июня 2024, 13:19
Депутаты ГубДумы посетили очистные сооружения "РКС-Самара"
Что сделано, какие работы проведены и какие результаты уже достигнуты - всё это проверили депутаты Самарской Губернской Думы на выездном комитете по ЖКХ, ТЭК и... ЖКХ
346
В большинстве случаев воду отключать не будут, но в некоторых ситуациях без этого никак не обойтись.
31 мая 2024, 15:48
«РКС-Самара»: ремонтно-профилактические работы на неделю
В большинстве случаев воду отключать не будут, но в некоторых ситуациях без этого никак не обойтись. ЖКХ
595
Контрольную проверку прошли.
30 мая 2024, 16:04
Парламентская комиссия Госдумы РФ проверила реализацию федерального проекта «Оздоровление Волги» на городских очистных канализационных сооружениях «РКС-Самара»
Контрольную проверку прошли. ЖКХ
1015

В центре внимания
Правительство Самарской области отправлено в отставку
4 июня 2024  13:54
Правительство Самарской области отправлено в отставку
147
Также сегодня Полномочный Представитель Президента Игорь Комаров провел с Вячеславом Федорищевым двустороннюю встречу.
3 июня 2024  15:42
Вячеслав Федорищев приступил к обязанностям врио губернатора Самарской области
484
В Самаре представили врио губернатора Вячеслава Федорищева
3 июня 2024  12:59
В Самаре представили врио губернатора Вячеслава Федорищева
475
Назначены руководитель Департамента общественных и внешних связей Администрации Самары и директор МАУ «Самарская набережная»
3 июня 2024  12:04
Назначены руководитель Департамента общественных и внешних связей Администрации Самары и директор МАУ «Самарская набережная»
3039
Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил тольяттинцев с Днем города
2 июня 2024  11:55
Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил тольяттинцев с Днем города
961
Весь список