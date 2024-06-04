В «РКС-Самара» по серьёзному поводу собрали нарушителей техники безопасности

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Слёт – мероприятие, которое проводят, как правило, передовики производства чтобы обменяться опытом работы и достижениями высоких результатов. В «РКС-Самара» придумали проводить слёт нарушителей правил охраны труда и промышленной безопасности, чтобы понять, почему, несмотря на многочисленные напоминания и обучения, ещё находятся желающие нарушать, и как на них можно повлиять.

Встреча прошла на учебно-тренировочном полигоне «РКС-Самара». Сначала специалисты службы охраны труда напомнили правила безопасности при работе с электричеством и грузами на высоте. А потом показали, что бывает, если использовать просроченную каску, когда завод-изготовитель не гарантирует безопасность работающего.

Вторая часть мероприятия – малоприятная лотерея, когда жребий определял рабочих, которые рассказывали всем присутствующим о том, что их подвигло нарушить требования безопасности: работать без каски, курить в необорудованном месте, не использовать страховку при работе на высоте… Никто в добровольном порядке не хотел оказаться в центре внимания по таким поводам. Организаторы надеются, что такой дополнительный способ воздействия поможет достучаться до самых злостных нарушителей.