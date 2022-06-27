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В «РКС-Самара» открыты вакансии руководителей, специалистов и рабочих

27 июня 2022 13:36
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В «РКС-Самара» открыты вакансии руководителей, специалистов и рабочих

«РКС-Самара» обеспечивает водоснабжение и водоотведение в миллионном городе. Работа на ресурсоснабжающем предприятии – дело важное и ответственное. От деятельности сотрудников зависит качество питьевой воды, сроки устранения технологических отказов, сбор и очистка сточных вод, экологическое благополучие Волги. 

Стабильная отрасль всегда обеспечит работой и, соответственно, зарплатой тех, кто готов трудиться на благо горожан. «РКС-Самара» предлагает стабильную заработную плату, социальный пакет, возможности карьерного роста, профессионального развития и постоянного обучения. 

В настоящее время открыты вакансии: инженеров (с высшим образованием по специальности «Водоснабжение и водоотведение»), слесарей аварийно-восстановительных работ и слесарей-ремонтников, электрогазосварщиков, машинистов экскаваторов, электромонтёров и других профессий. Подробности можно узнать на сайте https://samcomsys.ru/vacancy, по телефону 8 (846) 334-76-70 или по е-mail hr@samcomsys.ru.  

Теги: РКС-Самара

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