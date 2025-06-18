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В «РКС-Самара» определили лучшего электромонтёра

18 июня 2025 14:21
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Специалисты семи подразделений боролись за победу в два этапа.

В «РКС-Самара» провели региональный этап конкурса профмастерства ДОКА - Лучший электромонтёр 2025. Специалисты семи подразделений боролись за победу в два этапа.

Победители:

1 место - Новиков Валерий Александрович, электромонтёр ЦКНС

2 место - Романов Сергей Петрович, электромонтёр НФС-2

3 место - Емелин Владимир Андреевич, электромонтёр ГВС

Сначала ответили на теоретические вопросы по охране труда и оказанию первой помощи, затем приступили к практическому заданию. Нужно было в отведённое время собрать рабочую схему пуска и управления асинхронным электродвигателем с короткозамкнутым ротором.

Комиссия учитывала всё: работоспособность собранной схемы, соблюдение правил охраны труда, скорость, количество переделок, аккуратность и порядок на рабочем месте.

Главный энергетик предприятия Станислав Нагорный подвёл итоги: «Задание было сложное, не во всех подразделениях специалисты выполняют именно такой вид работ. Комиссия учла это, а также ваши теоретические и практические познания. Мы благодарим вас за упорство и смелость». Конкурсная комиссия также отметила важность навыков электромонтёров для обеспечения пожарной безопасности на предприятии.

Победитель отправится на федеральный конкурс ДОКА среди предприятий РКС. Состязание пройдёт в сентябре этого года в Петрозаводске. 

 

Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара»

Теги: РКС-Самара Самара

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