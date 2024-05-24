В РФ прорабатывают план для отказа от бумажных платежек по ЖКХ

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Министерство цифрового развития совместно с другими ведомствами проработает вопрос об отказе от бумажных квитанций за услуги ЖКХ. Такую рекомендацию Минцифры дала профильная комиссия Государственного Совета РФ.

«Вопрос о введении электронных квитанций прорабатывается с заинтересованными ведомствами. Уже существует приложение „Госуслуги.Дом“, оно позволяет передавать показания счетчиков и оплачивать счета по всей своей недвижимости онлайн», — цитируют «Известия» пресс-службу Минцифры.

Уточняется, что речи о полной отмене бумажных квитанций не идет. Сейчас обсуждается вопрос по формату и порядку доставки электронных платежных документов.