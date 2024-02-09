В новом офисе «ЭнергосбыТ Плюс» в Тольятти прошел День клиента

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Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» провел День клиента в новом офисе в Тольятти по адресу ул.Горького, 36. В рамках традиционной акции горожане смогли напрямую пообщаться с руководителями организации - получить ответы на свои вопросы, а также получить информацию о сервисах компании, подробнее узнать об акциях, реализуемых энергетиками.

В частности, главной темой очередного Дня клиента стали дистанционные сервисы. Энергетики рассказали жителям Тольятти о преимуществах использования Личного кабинета, подписки на электронную квитанцию и отказа от получения бумажного платежного документа.

«Благодаря проведению Дней клиента все больше горожан узнает об удобных сервисах компании. В частности, сегодня сразу несколько наших клиентов подписались на получение электронной квитанции. Теперь они смогут 1 числа каждого месяца получать платежный документ, оперативно его оплачивать и внесут свой вклад в сохранение окружающей среды», - отметил руководитель офиса продаж и обслуживания клиентов Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» в Тольятти Александр Пивцаев.