В новогодние праздники «РКС-Самара» подарили подарки пользователям личного кабинета

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Как и было обещано, три подарка получили абоненты - физические лица. Им надо было только активировать свою учетную запись – войти в личный кабинет «РКС-Самара». Кроме того, поощрительные призы получат пять абонентов - юридических лиц, кто передаёт показания большого количества приборов учета и всегда своевременно оплачивает потребленные услуги.

Именно в личном кабинете находятся все документы по расчётам абонента с ресурсоснабжающей организацией: архив показаний приборов учета, документы о сроках поверки, ранее выставленные квитанции, сведения об оплате. Владелец личного кабинета в круглосуточном режиме может найти необходимую информацию, оплатить квитанции без комиссии, направить заявления и вопросы в «Виртуальную приемную» - именно такие запросы обрабатываются консультантами в первую очередь.

За прошлый год количество пользователей личного кабинета серьезно увеличилось: юридические лица – с 3696 до 5072 (+37%), физические – с 3630 до 5370 (+47%).

Напоминаем, что личный кабинет создан для каждого абонента «РКС-Самара». Пароль и логин были размещены в октябрьской и ноябрьской квитанциях. Если они не сохранились, то войти в кабинет можно через сайт samcomsys.ru, следуя инструкции, или обратиться за помощью в техподдержку. Это несложно, а удобства очевидны.