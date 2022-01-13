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В новогодние праздники «РКС-Самара» подарили подарки пользователям личного кабинета

13 января 2022 10:28
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В новогодние праздники «РКС-Самара» подарили подарки пользователям личного кабинета

Как и было обещано, три подарка получили абоненты - физические лица. Им надо было только активировать свою учетную запись – войти в личный кабинет «РКС-Самара». Кроме того, поощрительные призы получат пять абонентов - юридических лиц, кто передаёт показания большого количества приборов учета и всегда своевременно оплачивает потребленные услуги.   

Именно в личном кабинете находятся все документы по расчётам абонента с ресурсоснабжающей организацией: архив показаний приборов учета, документы о сроках поверки, ранее выставленные квитанции, сведения об оплате. Владелец личного кабинета в круглосуточном режиме может найти необходимую информацию, оплатить квитанции без комиссии, направить заявления и вопросы в «Виртуальную приемную» - именно такие запросы обрабатываются консультантами в первую очередь. 

 За прошлый год количество пользователей личного кабинета серьезно увеличилось: юридические лица – с 3696 до 5072 (+37%), физические – с  3630 до 5370 (+47%). 

Напоминаем, что личный кабинет создан для каждого абонента «РКС-Самара». Пароль и логин были размещены в октябрьской и ноябрьской квитанциях. Если они не сохранились, то войти в кабинет можно через сайт samcomsys.ru, следуя инструкции, или обратиться за помощью в техподдержку. Это несложно, а удобства очевидны. 

 

Теги: РКС-Самара

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