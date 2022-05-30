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В минувшие выходные специалисты "РКС-Самара" заменили канализационный колодец на Волжском проспекте

30 мая 2022 11:53
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В минувшие выходные специалисты "РКС-Самара" заменили канализационный колодец на Волжском проспекте

В конце мая на Волжском проспекте в районе дома № 43 разрушился канализационный колодец. Для его восстановления потребовалось полное перекрытие проезжей части проспекта.

В течение суток специалисты «РКС-Самара» демонтировали старый кирпичный колодец и построили новый железобетонный. В процессе принимали участие 3 бригады цеха эксплуатации канализации и автотранспортного цеха, а также 11 единиц техники. Работа велась круглосуточно. 

Вечером 29 мая движение по одной из самых красивых улиц Самары возобновили.  

 

Теги: РКС-Самара

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