В минувшие выходные специалисты "РКС-Самара" заменили канализационный колодец на Волжском проспекте

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В конце мая на Волжском проспекте в районе дома № 43 разрушился канализационный колодец. Для его восстановления потребовалось полное перекрытие проезжей части проспекта.

В течение суток специалисты «РКС-Самара» демонтировали старый кирпичный колодец и построили новый железобетонный. В процессе принимали участие 3 бригады цеха эксплуатации канализации и автотранспортного цеха, а также 11 единиц техники. Работа велась круглосуточно.

Вечером 29 мая движение по одной из самых красивых улиц Самары возобновили.