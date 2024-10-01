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В личном кабинете клиента «ЭнергосбыТ Плюс» доступны квитанции за сентябрь

1 октября 2024 17:50
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Личный кабинет предназначен для управления лицевым счетом онлайн и доступен с любого мобильного устройства.

С сегодняшнего дня клиентам Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» доступны квитанции на оплату тепла и горячей воды за сентябрь 2024 года. С информацией о начислениях за предыдущий период можно ознакомиться в личном кабинете.

Данным сервисом уже пользуются около 300 тысяч жителей Самары, Новокуйбышевска, Тольятти и Сызрани. Личный кабинет предназначен для управления лицевым счетом онлайн и доступен с любого мобильного устройства. С его помощью можно также передать показания приборов учета, подать заявку в службу поддержки и подписаться на получение электронной квитанции.

«Клиентам энергокомпании сегодня доступно множество онлайн-сервисов, которые максимально упрощают взаимодействие граждан с поставщиком ресурсов. Они позволяют оперативно решить многие возникшие вопросы», - отметила руководитель управления клиентского сервиса Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Ольга Хамитова.

Ознакомиться с онлайн-сервисами можно на официальном сайте компании. Руководство «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает, что оплатить счета за сентябрь нужно не позднее 10 октября 2024 года.

 

Теги: Самара Т ПЛЮС

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