В личном кабинете клиента «ЭнергосбыТ Плюс» доступны квитанции за сентябрь

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С сегодняшнего дня клиентам Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» доступны квитанции на оплату тепла и горячей воды за сентябрь 2024 года. С информацией о начислениях за предыдущий период можно ознакомиться в личном кабинете.

Данным сервисом уже пользуются около 300 тысяч жителей Самары, Новокуйбышевска, Тольятти и Сызрани. Личный кабинет предназначен для управления лицевым счетом онлайн и доступен с любого мобильного устройства. С его помощью можно также передать показания приборов учета, подать заявку в службу поддержки и подписаться на получение электронной квитанции.

«Клиентам энергокомпании сегодня доступно множество онлайн-сервисов, которые максимально упрощают взаимодействие граждан с поставщиком ресурсов. Они позволяют оперативно решить многие возникшие вопросы», - отметила руководитель управления клиентского сервиса Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Ольга Хамитова.

Ознакомиться с онлайн-сервисами можно на официальном сайте компании. Руководство «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает, что оплатить счета за сентябрь нужно не позднее 10 октября 2024 года.