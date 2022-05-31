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В Куйбышевском районе на сетях водоснабжения снизили аварийность на 25%

31 мая 2022 11:44
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В Куйбышевском районе на сетях водоснабжения снизили аварийность на 25%

В 2021-22 годах в Куйбышевском районе проведены работы по капитальному и текущему ремонту на сумму более 3 миллионов рублей. 

Из-за особенностей развития коммунальной структуры Куйбышевского района Самары сети водоснабжения и водоотведения здесь оказались в наиболее изношенном состоянии. В конце 2014 года компания, арендующая бóльшую часть сетей водоснабжения и водоотведения района, просто отказалась от их дальнейшей эксплуатации. В силу различных законодательных и административных обстоятельств в тот период единственным выходом из ситуации стало создание компании, близкой к «Самарским коммунальным системам», которая могла бы поддерживать работоспособность сетей и начать постепенно улучшать их состояние. Такой компанией стали «Водные технологии». При этом тариф на предоставляемые услуги водоснабжения был ниже, чем в других районах Самары.

В ноябре 2020 года было принято решение о передаче сетей водоснабжения от «Водных технологий» «Самарским коммунальным системам» с целью максимально эффективного использования ресурсов для дальнейшего снижения аварийности. Кроме того, перспективы развития водоснабжения Куйбышевского района требуют активной работы крупной компании, имеющей опыт реализации больших инвестиционных проектов. Сети водоотведения части Куйбышевского района пока по-прежнему находятся на обслуживании «Водных технологий».

За последние годы благодаря усилиям «Водных технологий» и «Самарских коммунальных систем» произошли серьезные положительные сдвиги в состоянии водопроводно-канализационной инфраструктуры Куйбышевского района.  Только за 2021-2022 годы было переложено более 2 км сетей, промыто более 20 км канализационных труб, отремонтировано более 100 колодцев. Главный итог работ – снижение аварийности: за два последних года аварийность усилиями специалистов АО «Водные технологии» и ООО «Самарские коммунальные системы» снижена почти на 25%.

Всего на текущий и капитальный ремонт было затрачено более 3 миллионов рублей.  При этом долг жителей перед АО «Водные технологии» и ООО «Самарские коммунальные системы» на конец мая 2022 года составляет более 86 миллионов рублей. Это за уже потребленные услуги! Предприятия обращаются к абонентам с требованием погасить образовавшиеся долги. В противном случае, кроме традиционных мер воздействия, например, через судебные взыскания, к должникам будут применены и неординарные. 

Теги: РКС-Самара

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