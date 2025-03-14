В канун Международного дня клиента «ЭнергосбыТ Плюс» отметил платёжную дисциплину 30 юридических лиц Самарской области

55

В преддверии Международного дня клиента Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» определил 30 предприятий и организаций региона, которые продемонстрировали высокую платёжную дисциплину. Счастливчиков выбирали из 5,2 тысячи участников традиционной акции «В Новый год — без долгов!» для клиентов — юридических лиц.

Новогодняя акция проходила с 1 по 31 декабря 2024 года. Её участниками могли стать юридические лица, индивидуальные предприниматели, а также физические лица — собственники нежилых помещений, относящиеся к коммерческим потребителям. По условиям необходимо было до конца года оплатить текущие начисления и погасить долги при их наличии, а также внести рекомендательный платёж за горячую воду и отопление за декабрь.

«Многие юридические лица Самарской области ответственно относятся к выполнению договорных обязательств с поставщиками ресурсов. Кроме того, они активно используют наши удобные онлайн-сервисы — личный кабинет, электронный документооборот. Мы благодарим всех участников и поздравляем победителей акции, которые в ближайшее время получат специальные призы от энергетиков», — отметил директор Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Владимир Сураев.

Список победителей акции «В Новый год — без долгов» для юридических лиц-2024:

Самара

ИП Рогаткина Ирина Витальевна, ИП Кабанова Ирина Алексеевна; Макеев Максим Вячеславович, Макеева Людмила Андреевна; ООО «АгроСамара»; ООО «АВТОМИР»; ООО «АТП»; Уваровский Александр Витальевич; Шарапов Рашид Валиахметович; ООО «ЭНЕРГО-ЦЕНТР»; ИП Родионова Н.В.; Петров Анатолий Николаевич; ООО «Базис»; Мелешкина Ольга Владимировна.

Тольятти

ТГООИЧ «Союз-Чернобыль»; Калуйна Ольга Юрьевна; Беззубова Людмила Алексеевна; Сергушова Наталия Александровна; Новикова Надежда Васильевна; Захаров Сергей Владимирович; Кулясова Анна Евгеньевна; ЧОУДПО - Центр повышения квалификации «Деловое образование»; Адамова Лариса Ивановна; ООО «Венчер Инвест»; Автозаводская РОО «Оптимист» СОО ВОИ; Лысенко А. Г., Лысенко В. Г.

Новокуйбышевск

Манякин Евгений Анатольевич; Склёз Н. А.; ООО «Интраком».

Сызрань

Демиденко Антон Николаевич; Алашеева Анастасия Григорьевна; Галкин Вячеслав Иванович.

Об АО «ЭнергосбыТ Плюс»

Входит в Группу «Т Плюс» и состоит из 14 региональных филиалов на территории Российской Федерации. Функции по начислению и сбору платежей за теплоснабжение и горячее водоснабжение на территории Республики Коми выполняются АО «Коми энергосбытовая компания». Количество клиентов (домохозяйств), получающих платёжные документы от «ЭнергосбыТ Плюс», – около 7 млн. Количество юридических лиц, имеющих договор ресурсоснабжения, – около 180 тысяч. Всего в зонах обслуживания Группы «Т Плюс» проживает около 16 млн человек. «ЭнергосбыТ Плюс» имеет статус гарантирующего поставщика на территориях Владимирской, Свердловской, Кировской, Ивановской, Оренбургской областей и Удмуртской Республики, в Республике Коми гарантирующий поставщик – АО «Коми энергосбытовая компания». Это означает обязанность обеспечения электроэнергией любого обратившегося жителя или предприятия.