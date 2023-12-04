В горадминистрации обсудили ход работ по очистке города от снега и наледи

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В понедельник, 4 декабря, в Администрации Самары прошло еженедельное рабочее совещание, на котором обсудили ход работ по очистке города от снега и наледи.

С начала снегопада на улично-дорожной сети Самары израсходовано 4117 тонн противогололедных материалов, в том числе за прошедшие сутки 416 тонн. Вывезено снега - 29560,75 тонны, в том числе 1703,51 тонны за прошедшие сутки. Также продолжается откачка талой воды с низинных мест.



Сегодня в уборке города задействовано 266 единиц техники и 3363 дворника. В настоящее время проезжая часть дорог 2-4 категории расчищена и обработана противогололедными материалами.



На управляющие компании и обслуживающие организации, которые не справляются со своими обязательствами выписываются предостережения. С начала снегопада составлено 44 таких акта. В случае, если замечания не устраняются, предостережения направляются в надзорные органы.



«Ожидается достаточно резкий переход с плюсовых температур на минусовые. Поэтому особое внимание уделите обработке противогололедными материалами улиц города. Возьмите на личный контроль подходы и подъезды к социальным объектам, тротуары, пешеходные переходы, дороги с маршрутами движения общественного транспорта, территории общественных пространств», - обратилась к руководителям профильных департаментов, главам районов, директорам муниципальных предприятий и подрядных организаций глава Самары Елена Лапушкина.

Фото: администрация Самары