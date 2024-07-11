В ФБУ «Самарский ЦСМ» прошло совещание с представителями ЖКХ

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Именно так стоит перефразировать народную мудрость, учитывая реалии состояния системы ЖКХ в Самаре. Сегодня 20 крупнейших операторов системы ЖКХ – руководители управляющих компаний и ТСЖ были приглашены департаментом городского хозяйства на специализированную встречу с руководством ФБУ «Самарский ЦСМ» для обсуждения подготовки средств измерения ЖКХ к очередному сезону.

Встреча прошла рядом с новейшими установками – вторичным эталоном объема и массы жидкости «Эрмитаж» и УПГА, которые только этой весной были запущены в работу в региональном центре Росстандарта. Как и следовало ожидать, разговор профессионалов о подготовке к зиме начался с главного – сроки поверки, калибровки средств измерения, цены, и, важно – возможность ремонта оборудования.

Коммунальщиков интересовали возможности монтажа-демонтажа измерительного оборудования, объемы, которые Центр готов в короткие сроки выполнить, и возможные акции, скидки, а также «работа под ключ». Всё это в ФБУ «Самарский ЦСМ» имеется, что поможет грамотно, по ГОСТам подготовить оборудование к зиме, не допустить необоснованных потерь и обеспечить точность измерения.

Заместитель директора ФБУ «Самарский ЦСМ» Алексей Бодягин заострил внимание профессионалов на новом оборудовании, расширяющим возможности Центра по оптимизации работы и сокращению сроков выполнения заказов. Желающие смогли не просто увидеть новые установки, но и оценить из возможности и многозадачность.

Напомним, что на УПГА проводится поверка и калибровка приборов учета газа до 2500 кубометров в час, а «Эрмитаж» работает со средствами измерения объема и массы жидкости до тысячи кубических метров в час. Уникальны эти вторичные эталоны не только для Самарской области, но, отчасти, и для Поволжья. Аналогов в регионе крайне мало.

Кроме изучения технических возможностей партнеров, особое внимание на совещании было уделено социальной значимости подготовки к отопительному сезону. Заместитель директора ФБУ «Самарский ЦСМ» Антон Миронов отметил, что на рынке поверки и калибровки средств измерений есть и недобросовестные поставщики, вот почему, чтобы не допустить коммунальных аварий и авралов необходимо больше ориентироваться на государственные гарантии и партнерство с госучреждениями, которые работают в соответствии с законами РФ и имеют широкий диапазон возможностей.

Сегодняшнее совещание стало возможным благодаря активной помощи департамента городского хозяйства городского округа Самары, однако, эта встреча явно не последняя. Впереди два месяца активной работы по подготовке оборудования к зиме, а это значит, что при необходимости, ФБУ «Самарский ЦСМ» готов провести и не одну такую встречу, а также специалисты готовы прийти на помощь коммунальщикам, в том числе, и в плане монтажа-демонтажа измерительного оборудования и его ремонта.