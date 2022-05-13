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В апреле 2022 года изменились реквизиты ООО «Самарские коммунальные системы»

13 мая 2022 14:43
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Все суммы, оплаченные абонентами, на счет ресурсоснабжающей компании поступили. 

В апреле 2022 года изменились реквизиты ООО «Самарские коммунальные системы».

Обращаем внимание, что все суммы, оплаченные абонентами, на счет ресурсоснабжающей компании поступили. 

Во избежание неточностей при отражении оплаты на лицевых счетах клиентов просим абонентов ООО «Самарские коммунальные системы» обратить внимание на квитанции, которые придут им в июне 2022 года (за май).

Если там не отображена оплата, которую они производили, необходимо обратиться в ресурсоснабжающую компанию одним из следующих способов:

1. Написать в «Виртуальную приёмную» в личном кабинете на сайте samcomsys.ru, приложив скан или фотографию документа, подтверждающего оплату. 

2. Прийти в любой из центров обслуживания клиентов с подтверждением оплаты квитанции (г. Самара, ул. Луначарского, 56, пр. Металлургов, 56, ул. Советской Армии, 146, Банковский пер., 1, ул. Бакинская, 22 А).

Приносим извинения самарцам за доставленные неудобства. Специалисты ресурсоснабжающей компании сделают всё возможное, чтобы в максимально короткие сроки все средства были корректно отражены на лицевых счетах абонентов. В дальнейшем никаких проблем с оплатой возникать не будет. 

 

Теги: РКС-Самара

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