В 2025 году «Т Плюс» обновит 8 км теплосетей в Новокуйбышевске

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Этим летом Самарский филиал «Т Плюс» заменит 8 километров трубопроводов в Новокуйбышевске. В том числе, на шести участках протяжённостью свыше 5,5 километров планируется выполнить реконструкцию теплосети.

Теплосетевые коммуникации будут обновлены в районе следующих улиц:

- Миронова;

- Юрия Уваровского;

- Бочарикова;

- Строителей;

- проспекта Победы.

Самой большой в этом году будет реконструкция тепловой сети в 39-м квартале. Здесь энергетики заменят 2,7 км коммуникаций различного диаметра. Обновление внутриквартальной сети позволит повысить надёжность теплоснабжения 25 многоквартирных жилых домов.

Самарский филиал «Т Плюс» планирует приступить к ремонтным работам на теплосетях Новокуйбышевска после проведения традиционных гидравлических испытаний, которые пройдут с 12 по 18 мая по Нижней зоне города и с 26 мая по 1 июня – по Верхней.