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В 2023 году «РКС-Самара» поставили 97 пирамид должникам за холодную воду и канализацию

20 февраля 2024 15:43
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Как правило, пирамиду ставят около домов, владельцы которых выглядят платёжеспособными, но или забыли о квитанциях, или намеренно игнорируют их.

Холодное водоснабжение и водоотведение это такие же услуги, как любые другие, их нужно оплачивать вовремя и в полном объёме. О чём «РКС-Самара» молча, но красноречиво напоминают неплательщикам с помощью пирамиды должника. В 2023 году бетонная «сотрудница» выезжала в самые разные уголки Самары 97 раз - и ей удалось собрать почти 2 миллиона рублей долгов за холодную воду и канализацию.

В ресурсной компании понимают, что долги возникают по разным причинам: это может быть трудная жизненная ситуация, внезапное изменение обстоятельств. Поэтому прежде чем отправить пирамиду «красноречиво молчать» у ворот, сотрудники «РКС-Самара» постоянно пытаются выйти на связь с должником, направляют уведомления, приглашают на личную встречу и на комитет по дебиторской задолженности, внимательно изучают место жительства. Как правило, пирамиду ставят около домов, владельцы которых выглядят платёжеспособными, но или забыли о квитанциях, или намеренно игнорируют их.

Бетонная «сотрудница» уже поставила несколько рекордов: быстрее всего сработала на ул. 7-ая Кряжская - там удалось погасить долг меньше чем за сутки. А самая большая разовая оплата была в 70000 рублей. Правда, это была лишь часть долга, владелец обещал внести всю сумму полностью в ближайшее время.

И лучше с этим не затягивать, ведь пирамида это тихое, но действенное звено в цепочке мер, которые ресурсная организация применяет к тем, кто копит долги. Дальше - отключение воды.

 

Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара»

Теги: РКС-Самара Самара

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