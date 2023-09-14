Уже с 18 сентября теплоноситель начнет нагревать батареи в объектах социальной сферы Самары

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Старт отопительного сезона близко!

На совещании под председательством Первого вице-мэра Самары Владимира Василенко обсудили алгоритм работы в рамках предстоящего пуска тепла.

Уже с 18 сентября, независимо от погодных условий, теплоноситель начнет нагревать батареи в объектах социальной сферы, а с 25 сентября - в многоквартирном жилом фонде и у других потребителей тепловой энергии.

Отметим, что это процесс поэтапный. За пуском тепла организуют непрерывный контроль, в том числе координация работ возложена на Глав районных администраций.

В конце сентября планируется открыть "горячую линию" для приёма обращений от жителей, с последующей поадресной отработкой.