Уже 91,2% многоквартирных домов Самары подключены к теплоисточникам

227

Работу по подключению к теплоснабжению жилищного фонда обсудили в понедельник, 27 сентября, на еженедельном рабочем совещании в городской Администрации под руководством Главы Самары Елены Лапушкиной.

В многоквартирных домах подача ресурса и работы по регулировке продолжаются. Ежедневно к теплоснабжению подключают порядка 1500 жилых домов. На данный момент 91,2% многоквартирных домов Самары подключены к теплоисточникам, сообщает горадминистрация.

Из 1197 объектов социальной сферы, к настоящему моменту, отопление включено в 97,8%. В частности, объекты дополнительного образования отапливаются в 100%, ВУЗы – в 86,9%, СУЗы – в 100%. Отопление запущено в 99% школ и 99% детских садов, а также во всех учреждениях опеки и попечительства. В объектах культуры отопление включено в 98% зданий, в спортивных объектах – в 95%. Также в приоритете остается подача тепла в объекты здравоохранения. На данный момент подключено 98% таких зданий, из них 100% стационаров с круглосуточным пребыванием людей.

Напомним, в этом году по поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова отопительный сезон начали в беспрецедентно ранний срок – 16 сентября, не дожидаясь понижения среднесуточных температур.

Подача тепла в жилищный фонд и объекты социальной сферы – на особом контроле. Два раза в день проходят заседания штаба в Департаменте городского хозяйства и экологии. Глава Самары Елена Лапушкина лично контролирует ход подключения отопления.

«На настоящий момент 91% многоквартирных домов у нас подключен к отоплению. Районные администрации, управляющие и ресурсоснабжающие организации отчитываются по вопросам подключения к теплоснабжению каждый день. Если поступают жалобы, то выезжаем на место и принимаем необходимые решения. Управляющие компании и ТСЖ ведут работу по регулировке подачи тепла внутри домов. Сегодня во всех районах города начали работать "горячие линии" по подключению отопления. Они позволяют адресно отрабатывать обращения жителей. Также мы оперативно отрабатываем обращения из социальных сетей», – подчеркнула Глава Самары Елена Лапушкина.

Отметим, все заявки, поступившие на «горячую линию», будут находиться на контроле профильных ведомств до полного их исполнения.