Уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова рекомендовала опыт «РКС-Самара»

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Главный управляющий директор «РКС-Самара» Владимир Бирюков выступил на расширенном заседании Общественного, Консультативного и Молодёжного советов при Уполномоченном по правам человека в Самарской области. Тема заседания: реализация прав граждан на охрану здоровья, экологическое и санитарно-эпидемиологическое благополучие в части обеспечения жителей Самарской области водой и водоотведением. «РКС-Самара» отвечают за воду в Самаре и готовы открыто рассказать о своей работе и существующих проблемах.

Ресурсное предприятие с 2013 года реализовало мероприятий, направленных на улучшение надежности водоснабжения и водоотведения, на сумму более 9,5 миллиардов рублей. Помимо обновления оборудования на объектах предприятия, перекладки сетей, реализуются проекты, напрямую связанные с повышением качества жизни граждан. За это время были построены: водовод в п.Горелый хутор, подведены сети к Орлову Оврагу, построены два водовода и началась подача мягкой воды в п.Управленческий, идёт строительство водоводов в Куйбышевский район, завершена грандиозная, первая за все время работы, реконструкция Городских очистных канализационных сооружений.

Кроме того, «РКС-Самара» реализуют свои собственные программы по подключению всех желающих к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения: «Вода с улицы – в дом» и «Удобства – в дом», целенаправленно решают проблему незаконного слива ЖБО, минимизации сбросов стоков с предприятий, не имеющих очистных сооружений. Эти проблемы затрагивают экологические интересы и права всех граждан, и решать их надо не одному предприятию.

Многих присутствующих интересовал вопрос, как работу предприятия оценила парламентская комиссия, проверяющая ход реконструкции очистных канализационных сооружений, вошедших в федеральную программу «Оздоровление Волги». «К нам замечаний не было. Мы получили высокую оценку своей работы, – ответил Владимир Бирюков. – Мы вели реконструкцию, контролируя каждый шаг подрядчика, каждый рубль, и выстроили последующую систему эксплуатации объекта таким образом, чтобы этот дорогостоящий проект работал долгие годы на благо всех жителей региона. В рамках проекта «Оздоровление Волги» наша работа признала лучшей, при этом за деньги гораздо более скромные, в сравнении с другими регионами».

Уполномоченный по правам человека по Самарской области Ольга Гальцова поблагодарила всех сотрудников предприятия за выполняемую работу. «Многие из присутствующих были на ваших объектах, мы знаем, какую огромную работу вы выполняете. Мы знаем открытость «РКС-Самара» перед обществом. Ваш опыт необходимо тиражировать на другие предприятия».