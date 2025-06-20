Участники городского совещания по подготовке к зиме осмотрели объект модернизации теплосети «Т Плюс» в Самаре

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В Самаре прошло выездное совещание по подготовке города к зиме. В нем приняли участие депутат Думы г.о.Самара Сергей Рязанов, технический директор «Предприятия тепловых сетей» Александр Климашин, представители подрядных организаций.

Выполнение плановых перекладок тепловых сетей «Т Плюс» на особом контроле городских чиновников и депутатов. В 2025 году компания модернизирует коммуникации на 21 участке в областной столице. В ходе совещания его участники посетили объект на ул. Некрасовской, где планируется заменить свыше 300 метров подземных трубопроводов. Данная теплотрасса крайне важна для надёжного теплоснабжения жителей центральной части города: участок на ул. Некрасовской является резервным на случай повреждения основной магистрали ГРЭС. При необходимости он сможет обеспечить теплом 1642 объекта, среди которых жилые дома, школы, детские сады, поликлиники.

«В районе пересечения улиц Некрасовская и Самарская мы завершаем первый этап замены теплосетей. Здесь уже смонтирована новая труба, уложены железобетонные лотки, в ближайшие дни будет выполнена гидроизоляция. После этого участок передадим под восстановление благоустройства специализированной организации, а сами продолжим работы в сторону улицы Садовой», — рассказал технический директор «ПТС» Александр Климашин.

Участники совещания отметили, что при проведении модернизации теплосети учитываются интересы горожан: на весь период работ для клиентов энергокомпании обеспечено горячее водоснабжение по временным трубопроводам. В целом замена теплосетей по ул. Некрасовской завершится в августе 2025 года.