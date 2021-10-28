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У жителя Промышленного района арестовали автомобиль за долги перед «РКС-Самара»

28 октября 2021 10:53
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У жителя Промышленного района арестовали автомобиль за долги перед «РКС-Самара»

28 октября 2021 года рядом с одним из самарских домов по улице Стара-Загора судебные приставы Промышленного района совместно со специалистами «РКС-Самара» арестовали автомобиль должника.

Он не оплачивал водоснабжение и водоотведение больше двух лет, его долг за холодную воду и канализацию превысил 32 000 рублей. Не откликался он не только на уведомления и требования ресурсоснабжающей компании, но и на судебные документы. Теперь ему предстоит оплатить и долг за воду, и все издержки, связанные с арестом транспортного средства. 

Стоит отметить, что автомобиль был припаркован на газоне, огороженном бордюром. Именно такие горожане – не соблюдающие общепринятые правила, безразличные к тому вреду, который они наносят окружающим, – составляют большую часть должников. 

«РКС-Самара» напоминает, что потреблённые ресурсы необходимо оплачивать вовремя и в полном объёме. 

 

Теги: РКС-Самара

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