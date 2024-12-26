Я нашел ошибку
Главные новости:
В соревнованиях по плаванию участвуют воспитанники спортивных школ № 8 и № 5, физкультурно-оздоровительного комплекса «Буревестник» и ЦСКА ВВС. 
В новом бассейне в Куйбышевском районе проходят городские соревнования по плаванию
Осуждённые мамы поблагодарили руководство региона и УФСИН за заботу  о малышах.
Максим Ковалев и Елена Лапушкина поздравили детей, содержащихся в Доме ребенка в исправительной колонии №15
Помощь семьям в режиме «одного окна»: в Самарской области открывается первый Семейный МФЦ
Результат Аиши стал лучшим среди 60 участников конкурса из 16 регионов России.
Директор Самарского филиала «Т Плюс» поздравил победительницу корпоративной Олимпиады по математике
Спектакль «Рождественская песнь» в СамАрте можно посмотреть в новогодние праздники – до 8 января.
В Самарском театре юного зрителя «СамАрт» состоялась премьера спектакля «Рождественская песнь»
До 31 декабря клиенты-юридические лица Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» могут присоединиться к традиционной акции «В Новый год – без долгов!».
У организаций Самарской области осталось пять дней для участия в акции «ЭнергосбыТ Плюс»
В Самарской области наибольший вклад в рост доходов обеспечивают МСП в обрабатывающих производствах.
В Минэкономразвития России назвали отрасли МСП с максимальным вкладом в достижение национальных целей
Итоги пятилетней работы по реализации национального проекта МСП представила руководитель департамента развития предпринимательства областного минэкономразвития Лариса Названова.
Итоги реализации нацпроектов по поддержке бизнеса обсудили на заседании Общественного совета при минэкономразвития региона
Наверх
Самара  -11 °C, Тольятти  -5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 99.61
-0.26
EUR 103.94
-0.29
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В самарском госпитале ветеранов войн состоялся «Паралимпийский урок»
Музей-галерея «Заварка» приглашает самарцев посетить мероприятия на новогодних каникулах
Новогодние мероприятия Музея Рязанова в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

У организаций Самарской области осталось пять дней для участия в акции «ЭнергосбыТ Плюс»

26 декабря 2024 18:28
180
До 31 декабря клиенты-юридические лица Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» могут присоединиться к традиционной акции «В Новый год – без долгов!».

До 31 декабря клиенты-юридические лица Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» могут присоединиться к традиционной акции «В Новый год – без долгов!». В январе 2025 года среди них пройдет розыгрыш призов и будут выбраны победители.

Напомним, что для участия необходимо до конца года внести плату за энергоресурсы (отопление, горячая вода) сразу за два последних месяца — ноябрь и декабрь 2024 года. Важное условие - на момент проведения акции не должно быть просроченных долгов перед энергокомпанией.

«Приглашаю наших клиентов присоединиться к новогодней акции и испытать удачу в розыгрыше призов - офисной техники, которая поможет в решении бизнес-задач», - рассказал директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Владимир Сураев.

Подробности можно узнать на официальном сайте samara.esplus.ru или в офисах обслуживания клиентов «ЭнергосбыТ Плюс».

 

Теги: Самара Т ПЛЮС

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Результат Аиши стал лучшим среди 60 участников конкурса из 16 регионов России.
26 декабря 2024, 19:09
Директор Самарского филиала «Т Плюс» поздравил победительницу корпоративной Олимпиады по математике
Результат Аиши стал лучшим среди 60 участников конкурса из 16 регионов России. ЖКХ
50
Энергетики исполнили мечты 18 ребят из многодетных и малообеспеченных семей областной столицы.
25 декабря 2024, 17:59
Самарские энергетики присоединились к акции «Ёлка желаний»
Энергетики исполнили мечты 18 ребят из многодетных и малообеспеченных семей областной столицы. ЖКХ
423
Были отмечены почетными грамотами и благодарственными письмами 73 специалиста Самарского филиала ПАО «Т Плюс».
22 декабря 2024, 21:36
В Самаре отметили лучших сотрудников «Т Плюс»
Были отмечены почетными грамотами и благодарственными письмами 73 специалиста Самарского филиала ПАО «Т Плюс». Общество
680

В центре внимания
В Самару привезут трамваи под названием
26 декабря 2024  13:25
В Самару привезут трамваи под названием "Львенок"
242
Иван Носков избран главой Самары
26 декабря 2024  13:23
Иван Носков избран главой Самары
264
Впервые Усадьба самарского Деда Мороза и спортивный городок «Самара в движении» будут работать в новогоднюю ночь
25 декабря 2024  13:56
Впервые Усадьба самарского Деда Мороза и спортивный городок «Самара в движении» будут работать в новогоднюю ночь
1093
98 бригад заняты на расчистке кровель зданий Самары от снега
24 декабря 2024  12:52
98 бригад заняты на расчистке кровель зданий Самары от снега
571
Из-за ледостава возможно увеличение времени движения в пути на линии «Самара-Подголятино»
24 декабря 2024  12:46
Из-за ледостава возможно увеличение времени движения в пути на линии «Самара-Подголятино»
476
Весь список