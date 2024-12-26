У организаций Самарской области осталось пять дней для участия в акции «ЭнергосбыТ Плюс»

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До 31 декабря клиенты-юридические лица Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» могут присоединиться к традиционной акции «В Новый год – без долгов!». В январе 2025 года среди них пройдет розыгрыш призов и будут выбраны победители.

Напомним, что для участия необходимо до конца года внести плату за энергоресурсы (отопление, горячая вода) сразу за два последних месяца — ноябрь и декабрь 2024 года. Важное условие - на момент проведения акции не должно быть просроченных долгов перед энергокомпанией.

«Приглашаю наших клиентов присоединиться к новогодней акции и испытать удачу в розыгрыше призов - офисной техники, которая поможет в решении бизнес-задач», - рассказал директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Владимир Сураев.

Подробности можно узнать на официальном сайте samara.esplus.ru или в офисах обслуживания клиентов «ЭнергосбыТ Плюс».