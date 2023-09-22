Тольяттинские первоклассники получили подарки от энергетиков «Т Плюс»

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Специалисты «Т Плюс» вручили тематические комплекты учащимся 1-х классов школы №90 г.о.Тольятти. В общей сложности подарки от энергетиков получили 262 первоклассника.

В комплект ученика вошло яркое расписание уроков, комикс о приключениях сказочного героя Теплослава с советами по безопасному пребыванию на улицах города, а также магнитные закладки для книг.

«Мы вручили ребятам подарки, которые не только пригодятся в школе, но и помогут узнать важные правила поведения вблизи опасных объектов. И, конечно же, пожелали учиться на «отлично»! Вполне возможно, кто-то из этих первоклассников в будущем захочет связать свою жизнь с большой энергетикой», - рассказала руководитель Регионального центра стратегических коммуникаций ПАО «Т Плюс» в Самаре Ольга Воробьева.

Энергетики тесно взаимодействуют с крупнейшей школой Тольятти. В этом году здесь прошли уроки энергобезопасности для учеников 2-х классов в рамках большой межрегиональной программы «Безопасность тепла», а весной учащиеся начальных классов получили более тысячи тематических подарочных комплектов от «Т Плюс».

Фото: ru.freepik.com