Тепловые сети Верхней зоны Новокуйбышевска проверят на прочность

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Специалисты «Т Плюс» проверят на плотность и прочность тепловые сети Верхней зоны г.о. Новокуйбышевск. В связи с этим с 23 по 27 мая 2022 года будет временно приостановлено горячее водоснабжение для жителей и организаций данной части города.

Напомним, что гидравлические испытания являются одним самых эффективных способов проверки состояния коммуникаций и традиционно проводятся после завершения отопительного периода.

В ходе опрессовки тепловые сети будут проверяться повышенным давлением теплоносителя. В этой связи энергетики призывают жителей соблюдать меры предосторожности: не находиться рядом с трубопроводами надземной прокладки, а также рядом с тепловыми камерами. Кроме того, не оставлять в охранных зонах теплотрасс автомобильный транспорт и прочее имущество.

Горячее водоснабжение для потребителей будет восстановлено совместно с коммунальными организациями после устранения выявленных повреждений.

Обо всех обнаруженных повреждениях просьба сообщать на «горячую линию» специалистам Новокуйбышевских тепловых сетей – 6-27-60.

«Т Плюс» приносит извинения жителям за временные неудобства, связанные с обязательной подготовкой города к предстоящей зиме!

Фото: pixanay