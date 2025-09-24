«Т Плюс» завершила подготовку тепловых сетей Тольятти к отопительному сезону

84

Специалисты «Т Плюс» в общей сложности обновили 15,7 километров тепловых сетей на семи участках в Тольятти.

Одним из крупнейших объектов ремонтной кампании 2025 года стал 30 квартал Центрального района, в границах улиц Гагарина, Ленина, Победы и Молодёжного бульвара. Здесь энергетики заменили свыше шести километров теплотрасс различного диаметра. Объект был на особом контроле «Т Плюс» и администрации города, поскольку от его надёжной работы зависит качественное теплоснабжение 25 многоквартирных жилых домов и 3 социально значимых объектов. На данный момент здесь выполняется укладка асфальтового покрытия дорог, тротуаров и парковок, вывоз строительного мусора и восстановление газонов.

Теперь в приоритете специалистов «Т Плюс» восстановить благоустройство на всех объектах перекладки и местах устранения повреждений после гидравлических испытаний. Эта работа будет завершена до 1 ноября.

Энергетики «Т Плюс» напоминают о важности соблюдения правил безопасности вблизи мест проведения ремонта теплосетей и призывают жителей с пониманием отнестись к важным работам, призванным повысить комфорт жителей Тольятти. Обо всех фактах отсутствия ограждений необходимо сообщать в «Тепловую справочную службу» (ТСС) на портале tss.tplusgroup.ru.