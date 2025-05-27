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«Т Плюс»: зачем «пытают» тепловые сети

27 мая 2025 16:45
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Ни одно лето в городе не может пройти без отключений горячей воды. Почему так происходит и зачем энергетики испытывают трубы теплосетей.

Ни одно лето в городе не может пройти без отключений горячей воды. Почему так происходит и зачем энергетики испытывают трубы теплосетей.

Как только заканчивается отопительный период, теплоэнергетики «Т Плюс» приступают к подготовке к следующей зиме. На это у самарских специалистов есть время с конца апреля до октября. За этот период необходимо произвести плановые перекладки трубопроводов, а также отыскать на тепловых сетях слабые участки и заменить их. Чтобы поиски прошли максимально эффективно, теплоэнергетики используют различные методы диагностики: проводят температурные и гидравлические испытания, а также запускают внутрь труб робота, чтобы он выискивал утонения металла.

При этом многолетний опыт эксплуатации показал: самый эффективный способ выявления дефектов на трубопроводах - гидравлические испытания. По сути, это проверка труб повышенным давлением воды, которое как минимум в 1,25 раза выше обычного.

Почему же в кранах потребителей в период гидравлических испытаний отсутствует вода? Во-первых, на время работ температура воды в системе не превышает +40 градусов для безопасности горожан. А, во-вторых, чтобы избежать повышения давления на внутридомовых коммуникациях. При этом в адрес обслуживающих организаций (УК, ТСЖ, ЖСК) заранее направляются соответствующие предупреждения о планируемых испытаниях и сроках ограничения горячего водоснабжения. О предстоящих работах жители также узнают через личные кабинеты в Госуслугах. Информация об отключениях «Т Плюс» собрана на интернет-портале tss.tplusgroup.ru.

Следует отметить, что обслуживающие организации города также должны проводить опрессовку и промывку внутридомовой системы. Это – одни из главных мероприятий по подготовке инженерных коммуникаций домов к зиме. Испытания позволят выявить уровень технической надёжности системы теплоснабжения перед пуском тепла. Если в здании офиса или в многоквартирном доме не провести необходимые мероприятия по подготовке трубопроводов, тепловых узлов и другого оборудования к отопительному сезону, то теплоноситель в зимнее время будет неравномерно прогревать весь объект из-за отложений в трубах. Полный перечень рекомендаций для клиентов по подготовке коммуникаций к зиме размещен на сайте «Т Плюс» https://www.tplusgroup.ru/org/samara/clients/podgotovka-k-ozp/. Любой желающий, ознакомившись с ним, может проконтролировать свою управляющую компанию на предмет соблюдения ею требований по подготовке дома к холодам.

«Т Плюс» напоминает, чтобы вступить в отопительный сезон вовремя и встретить зиму в тепле и уюте, энергетики и обслуживающие организации должны качественно подготовить систему теплоснабжения.

Теги: Самара Т ПЛЮС

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