«Т Плюс» выполнит замену теплосети под четырьмя улицами в Самаре

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«Т Плюс» выполнит масштабные работы по замене трубопроводов и восстановлению благоустройства на четырех дорогах областной столицы. Обновление муниципальных внутриквартальных теплосетей на данных объектах стало возможным благодаря переходу Самары на «альткотельную».

В частности, с 5:00 пятницы 6 августа до 5:00 понедельника 9 августа ограничено автомобильное движение по Можайскому переулку, вблизи с пересечением с ул. Бобруйской. Теплоэнергетикам предстоит заменить трубы, проходящие под проезжей частью, и передать объект специализированной организации для оперативного восстановления благоустройства. В целом в районе ул. Бобруйской, Можайского переулка и Южного проезда планируется заменить свыше 5 км квартальной тепловой сети, что повысить надежность теплоснабжения для 30 многоквартирных домов.

Другим объектом станет ул. Калинина, где в предстоящие выходные планируется выполнить переход в сторону больницы №2 им. Н.А.Семашко. В общей сложности здесь планируется обновить около 400 метров квартальной теплосети. Также работы будут вестись на пересечении ул. Ново-Вокзальной и ул. Красных Коммунаров. В рамках «альткотельной» здесь будет заменено свыше 2 км квартальной теплосети. На обоих объектах перекладки временно приостановлено автомобильное движение. С ГИБДД согласованы безопасные маршруты следования для автолюбителей и городского транспорта.

«Призываю горожан с пониманием отнестись к обязательным работам по подготовке города к зиме! В свою очередь мы организовали работы в круглосуточном режиме с соблюдением всех норм личной безопасности специалистов», - подчеркнул технический директор-главный инженер «Предприятия тепловых сетей» Александр Климашин.

В 2021 году «Т Плюс» продолжит масштабное обновление теплосетевого хозяйства в Самаре. Благодаря переходу на «альткотельную» в эту ремонтную кампанию увеличены темпы перекладки магистральных трубопроводов и муниципальных внутриквартальных теплосетей. Главным результатом этого станет повышение надежности теплоснабжения города.