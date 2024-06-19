«Т Плюс» выполнит ремонт тепловых сетей от Центральной отопительной котельной

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Специалисты ПАО «Т Плюс» выполнят текущий ремонт I-го тепловывода Центральной отопительной котельной. В связи с этим с 25 июня по 8 июля 2024 года будет приостановлено горячее водоснабжение для жителей, организаций и предприятий, расположенных в границах улиц: ул. Блюхера - ул. Карбышева - ул. Антонова-Овсеенко - ул. Г.Ратнера - ул. Дыбенко - ул. Печерская - ул. М.Тореза - ул. Аэродромная - ул. Бобруйская - ул. Балаковская - ул. Авроры - ул. М.Московская - ул. Революционная - ул. Гаражная.

В рамках текущего ремонта тепловые сети проверят на плотность и прочность повышенным давлением холодной воды. Подобные испытания являются обязательной процедурой в рамках регламентных работ по подготовке тепловых сетей к отопительному сезону 2024-2025 гг.

Энергетики призывают жителей областной столицы соблюдать обязательные правила безопасности: не находиться рядом с трубопроводами надземной прокладки и тепловыми камерами; не приближаться к местам выхода воды и просадки грунта; не оставлять в охранных зонах теплотрасс и вблизи люков автомобильный транспорт и прочее имущество. Кроме того, необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер, а также рассказать им об обязательных правилах поведения вблизи энергетических объектов.

Обо всех обнаруженных повреждениях или фактах наличия открытых люков на теплокамерах просьба сообщать в тепловую справочную службу по телефонам (846) 953-79-04 и (846) 279-79-79. Также можно воспользоваться онлайн-сервисом «Тепловая справочная служба» (ТСС) по телефону 8 (800) 700-18-46 или на сайте tss.tplusgroup.ru.

Горячее водоснабжение для потребителей будет восстановлено совместно с обслуживающими организациями после устранения выявленных повреждений.

«Т Плюс» приносит извинения жителям за временные неудобства, связанные с обязательной подготовкой городов к предстоящей зиме!