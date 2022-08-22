«Т Плюс» впервые проверила теплосети Сызрани с помощью робота-диагноста

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ПАО «Т Плюс» выполнило обследование участка тепломагистрали №1 Сызранских тепловых сетей. Впервые для диагностики технического состояния коммуникаций в городе был использован телеуправляемый комплекс.

Напомним, что широкое использование робота-диагноста для обследования труб началось на предприятиях энергокомпании с 2021 года. За этот период он обследовал около двух десятков участков теплотрасс в Самаре и Новокуйбышевске. При обследовании механизм погружается внутрь выведенной в ремонт тепловой сети и определяет толщину стенок коммуникаций с помощью метода переменного намагничивания. Также «робот» дает возможность визуально обследовать сети.

«В Сызрани обследован участок теплосети протяженностью 80 метров, от надежной работы которого зависит теплоснабжение жителей Заводского района, Образцовской площадки и части Монгоры. Диагностика заняла два дня и состояла из визуального и инструментального контроля состояния трубопровода», - отметил главный инженер филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» Андрей Филиппов.

Отметим, что данный способ диагностики не может заменить собой гидравлические испытания, а служит их дополнением. В частности, телеуправляемый комплекс незаменим на участках под автомобильными дорогами и путями следования городских трамваев: он позволяет оценить их состояние без остановки движения транспорта и вскрытия асфальта.