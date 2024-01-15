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«Т Плюс» реализует пилотный проект по ГВС и отоплению в детском саду №358 Самары

15 января 2024 16:12
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ПАО «Т Плюс» оснастило тепловой пункт самарского детского сада №358 оборудованием для автоматической регулировки горячего водоснабжения и отопления.

ПАО «Т Плюс» оснастило тепловой пункт самарского детского сада №358 оборудованием для автоматической регулировки горячего водоснабжения и отопления. Реализацию пилотного проекта оценили глава областной столицы Елена Лапушкина, директор Самарского филиала «Т Плюс» Александр Гришатов и заместитель директора филиала по коммерции и развитию Денис Бобров. Новая система обеспечит комфортную температуру в помещениях в зависимости от погодных условий. Ее использование позволит исключить перетопы и оптимизировать расход теплоносителя.

В рамках модернизации теплового узла дошкольного учреждения энергетики «Т Плюс» установили здесь датчики контроля температуры и давления, дополнительные насосы, а также выполнили обследование системы теплоснабжения с последующей промывкой и наладкой.

«На данный момент аналогичным оборудованием оснащены уже 9 объектов в городах присутствия компании в регионе. Изначально для пилотного проекта были выбраны как социально-значимые учреждения, так и многоквартирные дома. Это позволит нам сделать объективный анализ по итогам отопительного сезона», - рассказал Денис Бобров.

В пилотном проекте «Т Плюс» участвуют Самарский лицей информационных технологий, реабилитационный центр для детей с особенностями развития «Солнечный круг» в Тольятти, а также многоквартирные дома в Советском и Железнодорожном районах областной столицы.

Теги: Самара Т ПЛЮС

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