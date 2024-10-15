«Т Плюс» провела Урок безопасности тепла для самарских первоклассников

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Сотрудники «Т Плюс» провели урок безопасности для учащихся первых классов общеобразовательной школы №155 г. Самара. Мероприятие прошло в рамках межрегионального проекта «Безопасность тепла».

Школьный спортзал на один урок превратился в интерактивную зону теплоэнергетиков. Первоклассники разделились на команды и соревновались в увлекательной эстафете вокруг «крышек люков теплосетей». Также ребята на скорость собирали напольные пазлы и гигантские кубики. При правильной сборке они знакомили участников урока с полезными советами по безопасности вблизи энергообъектов и бережному отношению к ресурсам. Помогал школьникам проходить все этапы сказочный герой-энергетик Теплослав.

«В игровой форме мы напоминаем ребятам об опасностях, которые могут ожидать их на улицах родного города, и учим правильному поведению. Не ходить по теплотрассам; не заходить за ограждения ремонтных работ; не подходить к местам парения и открытым крышкам люков! Правила простые и при этом важные – их соблюдение позволит школьникам избежать неприятных ситуаций», – отметила руководитель Регионального центра стратегических коммуникаций ПАО «Т Плюс» в Самаре Ольга Воробьева.

По завершении урока все дети получили полезные подарки от энергетиков – красочные расписания уроков с советами по безопасности и энергосбережению, а также магнитные закладки для книг.