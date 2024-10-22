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«Т Плюс» провела экскурсию для преподавателей техникумов и колледжей Самарской области

22 октября 2024 19:53
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Воспитанники данных учебных заведений могут быть востребованы на объектах «Т Плюс» - электростанциях, котельных и предприятиях тепловых сетей.

Преподаватели профессиональных образовательных организаций (ПОО) Самарской области посетили с экскурсией площадку ТЭЦ ВАЗа и отопительную котельную №8 г. Тольятти – подразделения «Т Плюс». Целью визита стало знакомство с потенциальным местом будущей практики и дальнейшего трудоустройства обучающихся и выпускников техникумов и колледжей региона.

На действующих энергетических объектах побывали представители ПОО из Тольятти, Жигулевска, Пестравки, Нефтегорска, Отрадного, Красноармейского, Хворостянки, Красного Яра и Кошек. Воспитанники данных учебных заведений могут быть востребованы на объектах «Т Плюс» - электростанциях, котельных и предприятиях тепловых сетей. Это и слесари, и химики, и операторы автоматизированных систем управления, и многие другие специалисты.

В ходе экскурсии энергетики показали гостям основные цеха крупнейшей станции «Т Плюс» в регионе – ТЭЦ Волжского автозавода, познакомили с работой оперативного персонала на щите управления. Также преподаватели своими глазами увидели рабочие места новых сотрудников - вчерашних студентов на котельной №8 в Комсомольском районе Тольятти.

«Сегодня у молодых людей, мечтающих связать свою судьбу с энергетикой, есть уникальная возможность уже в период обучения строить свою карьеру в отрасли. В помощь студентам сегодня действуют различные программы, которые помогут адаптироваться под запросы работодателя», - отметила директор по управлению персоналом Самарского филиала ПАО «Т Плюс» Галина Никонова.

В ближайшее время «Т Плюс» нацелена создать в Тольятти объединение профессиональных образовательных организаций для популяризации профессии энергетика.

Теги: Самара Т ПЛЮС

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