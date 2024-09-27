«Т Плюс» приглашает на фестиваль «Время читать. Включаем свет»

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В эти выходные в Самарской областной библиотеке (пр.Ленина, 14 «А») пройдет Межрегиональный фестиваль «Время читать. Включаем свет». Свои просветительские проекты представит ПАО «Т Плюс».

Так, на площадке «Светлячок» можно будет познакомиться с книгой «Теплые сказки». Это уникальное издание появилось благодаря целому ряду специальных литературных экспедиций. В книгу вошли 17 сказок коренных и малочисленных народов, проживающих на территории присутствия «Т Плюс». В рамках фестиваля «Время читать. Включаем свет» все желающие смогут услышать сказки, часть из которых была впервые переведена на русский язык.

Кроме того, юных гостей фестиваля ждет интерактивная программа с энергетическим героем Теплославом. Приглашаем всех желающих посетить мероприятие «Т Плюс» на Межрегиональном фестивале «Время читать. Включаем свет» в воскресенье, 29 сентября, с 14:00 до 16:00.