«Т Плюс» презентовала социально-значимые проекты в рамках корпоративного волонтёрства

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Самарский филиал ПАО «Т Плюс» презентовал свои образовательные, экологические и социальные проекты в рамках круглого стола «Корпоративное волонтёрство - Итоги 2024». Организатором мероприятия выступил Национальный совет по корпоративному волонтёрству (НСКВ) в Самарской области.

В мероприятии приняли участие представители органов власти, крупных образовательных и коммерческих предприятий и организаций. Основной темой встречи стало рассмотрение корпоративного волонтёрства как инструмента решения актуальных проблем общества.

В частности, в апреле 2024 года жители Оренбургской области пострадали от весеннего паводка. Сотрудники Самарского филиала не остались равнодушными и оперативно собрали гуманитарный груз для соседей: энергетики сформировали грузовую машину, собрав бутилированную питьевую воду, продукты питания и иные средства первой необходимости.

В ежегодном режиме энергетики «Т Плюс» проводят акции по уборке мусора с берегов Волги, по восстановлению лесного массива Тольятти, а также сдают кровь в рамках дней донора.

«В 2022 году в энергокомпании была принята единая ESG-стратегия, которая позволила систематизировать лучшие социально-значимые проекты, реализованные в регионах присутствия «Т Плюс». Сегодня волонтерские проекты направлены на решение экологических, социальных и управленческих проблем, позволяя улучшить жизнь клиентов и своих сотрудников», - отметила руководитель Регионального центра стратегических коммуникаций ПАО «Т Плюс» в Самаре Ольга Смородинова.

Следить за волонтерскими акциями «Т Плюс» можно на официальном сайте компании https://www.tplusgroup.ru/org/samara/news/.