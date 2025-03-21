«Т Плюс» презентовала проект «Новые возможности» для учащихся Института двигателей и энергетических установок

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Специалисты «Т Плюс» презентовали абитуриентам Института двигателей и энергетических установок (Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королёва) актуальные проекты, позволяющие сочетать учёбу и практику на действующем энергообъекте.

На сегодняшний день «Т Плюс» реализует ряд программ поддержки. В частности, абитуриенты и студенты вузов могут получить профессиональный опыт с последующим трудоустройством на инженерные должности в рамках проекта «Новые возможности». Участники Дня открытых дверей смогли узнать о социальной поддержке сотрудников, корпоративных активностях и возможностях карьерного роста в крупнейшей энергокомпании региона.

«Для нас крайне ценна возможность обучать ребят с первого курса высшего учебного заведения, знакомить со спецификой конкретных рабочих мест на действующих энергетических предприятиях. Результатом тесного взаимодействия станет то, что к нам будут приходить на работу молодые профессионалы, разделяющие нашу корпоративную культуру и ценности», – пояснила директор по управлению персоналом Самарского филиала «Т Плюс» Галина Никонова.

Полный список вакансий «Т Плюс» размещён на сайте Trudvsem.ru.