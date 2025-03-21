Я нашел ошибку
Главные новости:
Как защитить себя от рака языка.
Самарский врач-онколог рассказал о профилактике новообразований полости рта
На новых аппаратах специалисты ежедневно проводят порядка 55 исследований.
В Самарскую поликлинику №3 поступило новое оборудование — два современных аппарата УЗИ
В Самарской области достаточно высокий уровень транспортно-эксплуатационного состояния опорной сети автомобильных дорог.
Вячеслав Федорищев и Роман Новиков обсудили развитие опорной сети региональных автодорог
На сегодняшний день «Т Плюс» реализует ряд программ поддержки.
«Т Плюс» презентовала проект «Новые возможности» для учащихся Института двигателей и энергетических установок
ООН сообщила о рекордном за три года таянии ледников
ООН сообщила о рекордном за три года таянии ледников
в Самарской области в Красноярском районе проходит первенство России по русским шашкам
В Самарской области в Красноярском районе проходит первенство России по русским шашкам
В ГД предложили сажать организаторов азартных игр за сделки с детьми
В ГД предложили сажать организаторов азартных игр за сделки с детьми
Всероссийская акция «Время открытий» проекта «Походы Первых – Больше, чем путешествие» прошла в Самарской области
Всероссийская акция «Время открытий» проекта «Походы Первых – Больше, чем путешествие» прошла в Самарской области
Наверх
Самара  +4 °C, Тольятти  +4 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.4
1.55
EUR 92.46
1.63
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
30 марта в СОУНБ пройдёт музыкально-просветительская программа «Весенняя сюита»
В Самаре продолжаются учебно-тренировочных сборы специалистов-кинологов территориальных органов внутренних дел
В «ЗИМ Галерее» пройдет лекция о самарской музыке и ее ценности
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

«Т Плюс» презентовала проект «Новые возможности» для учащихся Института двигателей и энергетических установок

21 марта 2025 14:07
120
На сегодняшний день «Т Плюс» реализует ряд программ поддержки.

Специалисты «Т Плюс» презентовали абитуриентам Института двигателей и энергетических установок (Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королёва) актуальные проекты, позволяющие сочетать учёбу и практику на действующем энергообъекте.

На сегодняшний день «Т Плюс» реализует ряд программ поддержки. В частности, абитуриенты и студенты вузов могут получить профессиональный опыт с последующим трудоустройством на инженерные должности в рамках проекта «Новые возможности». Участники Дня открытых дверей смогли узнать о социальной поддержке сотрудников, корпоративных активностях и возможностях карьерного роста в крупнейшей энергокомпании региона.

«Для нас крайне ценна возможность обучать ребят с первого курса высшего учебного заведения, знакомить со спецификой конкретных рабочих мест на действующих энергетических предприятиях. Результатом тесного взаимодействия станет то, что к нам будут приходить на работу молодые профессионалы, разделяющие нашу корпоративную культуру и ценности», – пояснила директор по управлению персоналом Самарского филиала «Т Плюс» Галина Никонова.

Полный список вакансий «Т Плюс» размещён на сайте Trudvsem.ru.

Теги: Самара Т ПЛЮС

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Представители Самарского филиала «Т Плюс» оценили студенческие проекты XIII Международного инженерного чемпионата CASE-IN в секции «Теплоэнергетика».
20 марта 2025, 18:49
Энергетики «Т Плюс» отобрали лучшие проекты для инженерного чемпионата CASE–IN
Представители Самарского филиала «Т Плюс» оценили студенческие проекты XIII Международного инженерного чемпионата CASE-IN в секции «Теплоэнергетика». ЖКХ
476
От своевременной передачи этих данных зависит актуальность начислений в квитанции.
20 марта 2025, 18:31
«ЭнергосбыТ Плюс» ожидает показаний приборов учёта от своих клиентов
От своевременной передачи этих данных зависит актуальность начислений в квитанции. ЖКХ
475
В офисах компании все желающие смогли получить памятные подарки от энергетиков.
19 марта 2025, 20:12
«ЭнергосбыТ Плюс» поздравил посетителей офисов обслуживания с Международным днём клиента
В офисах компании все желающие смогли получить памятные подарки от энергетиков. ЖКХ
502

В центре внимания
Комментарий «ЭкоСтройРесурс»: компания готова и к проверкам, и к искам
21 марта 2025  11:35
Комментарий «ЭкоСтройРесурс»: компания готова и к проверкам, и к искам
206
Самарская область вошла в ТОП-3 регионов по привлечению финансирования в туристический бизнес
21 марта 2025  11:29
Самарская область вошла в ТОП-3 регионов по привлечению финансирования в туристический бизнес
189
В Самарской области работников сферы бытового обслуживания поздравили с профессиональным праздником
21 марта 2025  11:07
В Самарской области работников сферы бытового обслуживания поздравили с профессиональным праздником
214
Прошло очередное заседание комиссии Госсовета по направлению «Промышленность» в формате ВКС, под председательством Вячеслава Федорищева.
20 марта 2025  15:53
Вячеслав Федорищев предложил создать Союз производителей и разработчиков БАС
496
Самарская область в шестой раз участвует в фестивале уличного искусства ФормАРТ
20 марта 2025  14:01
Самарская область в шестой раз участвует в фестивале уличного искусства ФормАРТ
576
Весь список